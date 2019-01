En tout, les ventes de l'entreprise ont augmenté de 7 % par rapport à l'année dernière.

L'année 2018 a été une excellente année au niveau des résultats financiers , laisse tomber le directeur des affaires publiques pour Produits forestiers Résolu, Karl Blackburn.

Ces résultats sont d'autant plus satisfaisants dans le climat de protectionnisme qui règne aux États-Unis.

Karl Blackburn concède toutefois que la taxe frontalière des États-Unis sur le bois d'œuvre a coûté cher à l'industrie.

C'est près de 130 millions $ canadiens que nous avons versés jusqu'à présent aux Américains en taxe sur le bois d'œuvre seulement , laisse-t-il tomber.

Ceci dit, ces résultats n'ont pas convaincu les actionnaires.

Les actions de Produit Forestiers Résolus ont chuté, jeudi, après l'annonce de ces résultats.

Au courant de l'après-midi, l'action avait chuté de 12,37 % à la bourse de Toronto.

Le porte-parole de PFR, Karl Blackburn. Photo : Radio-Canada

Ça démontre à quel point que le marché américain a besoin des produits canadiens. Karl Blackburn, directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales, Produits forestiers Résolu

La demande de papier a pourtant diminué de 10 % à 12 %. La deuxième partie de 2018 au niveau du bois d'œuvre a été beaucoup plus difficile , concède-t-il.

Selon lui, le marché de la pâte soutient la croissance de l'entreprise.

Les ventes de ce produit devraient également continuer de progresser l'an prochain.

L'année 2019 a tout le potentiel d' être aussi positive que l'année 2018, avance Karl Blackburn.

Un des défis de l'entreprise demeure toutefois la rareté de la main-d'œuvre qui touche le Québec.

L'an dernier, on a renouvelé près de 1000 travailleurs et on prévoit en renouveler au-delà de 1000 pour la prochaine année. [...] On se doit [...] de favoriser les jeunes travailleurs ou les jeunes étudiants étrangers à venir compléter leur formation dans nos régions.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil