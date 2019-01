Des idées plein la tête pour sauver la planète à l'école des Kekeko

Des élèves de 3e et 6e année du primaire de l'école des Kekeko, dans le quartier Beaudry à Rouyn-Noranda, essaient d'améliorer le sort de la planète.

Ils ont décidé de diminuer la quantité de déchets qui se retrouvent à la poubelle.

Toutes les classes de l'établissement ont été initiées au compostage.

Les élèves de Mélissa Bolduc en 3e année du primaire ont commencé par le lombricompostage, pour décomposer les déchets organiques à l'aide de vers de terre.

L'enseignante a reçu 3000 $ de la Fondation Desjardins pour que toutes les classes de l'école participent.

On a un fonctionnement dans l'école où chaque récréation de l'après-midi, les jours pairs, ce sont les 3e année, les jours impairs, ce sont les 6e année, qui ramassent les bacs, qui vont les porter à l'extérieur, qui lavent les bacs et qui les ramènent dans les classes tous les jours , explique l'enseignante Mélissa Bolduc.

L'enseignante Mélissa Bolduc présente un bac à lombricompostage. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Avec les nombreuses mouches à fruits qui volaient dans les couloirs, ils ont ajusté leur projet en installant des bacs à l'extérieur.

Gabrielle Morin explique le prochain achat. On voudrait acheter un bac avec une manivelle pour le tourner régulièrement, pour avoir un compost plus vite , explique-t-elle.

Annalucia Blais et Gabrielle Fortin pourront transposer leurs connaissances sur le compost à la maison. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Annalucia Blais a maintenant toutes les connaissances pour faire du compost aussi à la maison.

Pour moi c'est bien, ça ne pollue pas l'environnement et tu peux nourrir les plantes avec ça , mentionne-t-elle.

Marie-Pier Laplante remarque un impact à la maison. J'ai ma grande qui est en 6e année qui fait partie du projet avec Mme Josée et Mme Mélissa qui est déjà conscientisée par ce qu'on jette à la poubelle. Ce qui va dedans, ce qui ne va plus dedans. On a quatre enfants à la maison, alors elle contamine positivement les autres membres de la famille , remarque-t-elle.

Marie-Pier Laplante constate que sa fille de 6e année ramène ce qu'elle a appris à la maison et « contamine positivement » le reste de la famille. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Les élèves ont présenté l'idée d'un jardin communautaire au conseil de quartier et discutent avec des organismes afin d'impliquer la communauté.