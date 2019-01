Le CALACS Assaut sexuel secours de Val-d'Or fête ses 35 ans

L'organisme communautaire a pour mission de venir en aide aux femmes et aux adolescentes ayant vécu une ou des agressions à caractère sexuel.

Le CALACS reçoit en moyenne une cinquantaine de demandes d'aide par année.

Avec le mouvement #Moiaussi, l'organisme a dû s'adapter au nombre d'aide en hausse et a été appelé à intervenir plus souvent pour expliquer sa mission.

Judy Lafontaine, intervenante au Calacs Assaut sexuel secours Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Le CALACS a aussi développé une expertise en direction des femmes autochtones et de la population touchée par la prostitution, explique l'intervenante Judy Lafontaine.

Avec les années, on a développé une expérience avec les femmes autochtones qui est une particularité à Val-d'Or, puisqu'on a une grosse population autochtone. On s'est adapté au niveau du visage de la violence sexuelle, on sait que depuis ces dernières années, il y a eu une augmentation de la pornographisation dans la société, beaucoup d'hypersexualisation chez les jeunes filles. Au niveau de la prostitution aussi on en entend plus parler, c'est moins tabou. Nous on a développé une expertise par rapport à ça.

Lors du 5 à 7, le CALACS va lancer un nouveau nom, un nouveau logo ainsi qu'un nouveau site web.