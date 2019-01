La Tribune de Nipissing Ouest devient un bimensuel

La Tribune a été forcée de chercher un autre imprimeur lorsque son fournisseur de longue date à Sudbury, Journal Printing, l’a avisé qu’il ne pourra plus produire le journal en couleurs. La direction du média communautaire a alors conclu une nouvelle entente avec un service de presse situé dans le sud de la province.

Dans un avis à ses lecteurs publié cette semaine, la direction de La Tribune assure que la qualité du journal imprimé sera bien meilleure.

Mais cette qualité fera bondir la facture de 40 %, une hausse que nous ne pouvons pas absorber sans changement , précise la note aux lecteurs.

L’idée d’abandonner l’édition papier du journal et miser uniquement sur sa version électronique n’a pas fait long feu auprès de la direction.

Depuis la mise en ligne du journal en 2011, la vaste majorité de nos lecteurs préfèrent encore la version imprimée , toujours selon l’avis aux lecteurs.

L’équipe de rédaction compte profiter des délais plus longs entre les parutions pour étoffer ses articles tout en s’assurant de présenter des points de vue diversifiés et des analyses sur des dossiers d’actualité locale.

Un pari risqué

Certains lecteurs, comme Clothilde Sylvestre, estiment que La Tribune fait un pari risqué. Les gens risquent de perdre intérêt , selon elle.

Mme Sylvestre considère que la section française du journal offre déjà trop peu d’articles pertinents comparativement à la section anglophone. Elle craint que la diminution de la fréquence des parutions diminue encore plus son intérêt.

Les nouvelles de deux semaines passées, c’est pareil comme un plat que t’oublies dans le fourneau. Clothilde Sylvestre, lectrice de La Tribune

Le conseiller municipal et fidèle lecteur du journal, Jeremy Séguin, perçoit le changement de manière plus nuancée.

D’une part, il s’inquiète que des reportages plus légers et joyeux, sur des événements communautaires par exemple, ne trouvent plus leur place dans les pages de La Tribune.

En revanche, Jeremy Séguin se dit rassuré de voir que l’équipe de rédaction veut miser sur la qualité de son contenu. Ils pourront dévouer plus de ressources à certaines histoires et s’assurer de faire la vérification des faits , précise-t-il.

D’autres journaux aussi forcés de changer d’imprimeur

L’entreprise centenaire de Sudbury Journal Printing assurait aussi l’impression d’autres journaux de la région; comme Le Voyageur et le Manitoulin Expositor. Dans leur cas, les impacts découlant d’un changement de presse sont plus modestes.

Le coût d’impression et la fréquence de publication demeurent inchangés pour Le Voyageur.

Le journal Le Voyageur de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Patricia Sauzède

L’équipe de rédaction a cependant dû ajuster sa production pour répondre à une heure de tombée plus hâtive. La maquette du journal doit dorénavant être envoyée au plus tard à 15 h les lundis et non plus les mardis midi.

S’il survient quelque chose [le lundi], je n’ai à peu près pas le temps de l’inclure; ce qui donne un plus grand vide d’information dans le journal entre le moment où il est fini et le moment où il sort. Julien Cayouette, directeur de l'information du journal Le Voyageur

Le Voyageur et le Manitoulin Expositor continuent de faire paraître leur journal chaque semaine.