Les parents québécois qui soupçonnent que leur enfant de 5 ans ou moins présente un retard de développement n'auront « plus besoin d'attendre » pour obtenir une évaluation médicale, a annoncé jeudi le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Cela sera rendu possible par une plateforme web qui sera déployée graduellement dans toutes les régions du Québec d’ici deux ans, et par l’embauche de 800 spécialistes et agents administratifs qui seront embauchés d’ici là dans 31 établissements de santé.

Grâce à cette approche, « on va pouvoir dépister les retards de développement, et prendre charge de nos enfants beaucoup plus tôt qu’à l’entrée à l’école, dès qu’on a la moindre suspicion d'un retard de développement », a déclaré M. Carmant au terme du caucus présessionnel de la Coalition avenir Québec, à Gatineau.

La plateforme en question devrait être déployée dans 11 régions cette année, et dans 6 autres en 2020, a précisé le ministre. Le déploiement s’effectuera en fonction du taux de natalité et de l’indice de pauvreté constaté dans chacune des régions.

Il entraînera des dépenses récurrentes de 70 à 90 millions de dollars par année lorsque le programme sera complètement implanté.

Cette nouvelle approche constitue en fait l’aboutissement d’un projet-pilote qui a été mené par le CHU Sainte-Justine, où travaillait le Dr Carmant, en partenariat avec trois CLSC de la région de Montréal. Les résultats obtenus ont été « très bons », a assuré le ministre.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, le Dr Lionel Carmant, en conférence de presse, jeudi, à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Tout va se faire de façon synchronisée. Les trois premiers CLSC qui étaient dans le projet pilote vont pouvoir avoir accès aux ressources tout de suite. Et chaque fois qu’on va « former » une nouvelle région, on va ouvrir les postes pour les professionnels également. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Dès que quelqu’un va avoir l’impression qu’un enfant présente un retard au niveau de son développement – que ce soit une éducatrice en CPE, une grand-mère, une tante, un parent – ils vont pouvoir être référés pour une évaluation sur une plateforme web » a expliqué le ministre.

Les parents pourront accéder à cette plateforme facilement, ou obtenir l’aide d’une coordonnatrice dans un CLSC pour le faire, a-t-il précisé. Les enfants seront conséquemment « dirigés […] vers les bons services ».

La beauté de la chose, c’est qu’on n’aura même plus besoin d’attendre pour l’évaluation médicale. L’intervention pourra débuter tout de suite, dès la première visite. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Ça va permettre à chaque enfant d'avoir une trajectoire personnalisée, parce que l’intervention va débuter dans le milieu de garde, va continuer jusqu’à l’entrée à l’école, et le dossier va pouvoir suivre l’enfant à l’école tout au cours de cette trajectoire », a-t-il précisé.

« C’est une avancée concrète pour les enfants et leurs famille, a assuré M. Carmant. Je pense que le programme aura un impact à court terme pour tous les parents qui doivent sortir de leurs poches des sommes phénoménales pour faire évaluer leur enfant. »

« Je l’ai dit, je trouvais que c’est la plus grande injustice système de santé : ceux qui ont les moyens peuvent faire évaluer leurs enfants tôt, et leur permettre d’aller à l’école régulière, alors que ceux qui ont moins de moyens doivent attendre l’entrée à l’école » pour obtenir les mêmes services, a dit le ministre.

Ces derniers courent alors le risque de s’enfoncer dans une séquence qui peut être marquée par des retards scolaires, la perte d’estime de soi, le décrochage et, ultimement, des troubles psychosociaux et des difficultés psychologique, a-t-il fait valoir.

Le premier ministre François Legault dit pour sa part être convaincu permettra « à long terme d'augmenter les taux de diplomation en secondaire 5 ».

Devant le scepticisme des journalistes quant à la possibilité de recruter 800 personnes, dont de nombreux spécialistes, en si peu de temps, le ministre Carmant a voulu se montrer rassurant.

Il dit avoir consulté les différentes ordres professionnels pendant les six mois où il se demandait s’il voulait faire le saut en politique. « On m’assure qu’on devrait avoir des personnes pour tous ces postes. Évidemment on va prendre [notre] temps et on va le faire progressivement », a-t-il plaidé.

« Et aussi, si le besoin est, on espère que des gens du privé vont venir pour le projet, pour aider les enfants dans le système public, a-t-il ajouté. Et on va ouvrir des postes à temps complet dans les différentes institutions. »

Plus de détails à venir.