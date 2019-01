Jouer dans la rue pourrait devenir légal à Gatineau

Quatre secteurs seront identifiés en fonction de critères établis par le Code de la route et le ministère des Transports. Les rues devront notamment être locales, avec une limite de vitesse de 40 km/h, et ne pourront pas être situées devant un parc ou une école.

Les citoyens et les associations de quartier pourront aussi soumettre des propositions, jusqu'à concurrence de 50 rues pour tout le territoire.

La présidente de la commission et conseillère du district de Limbour, Renée Amyot, admet que le dossier présentait tout un défi.

On ne peut pas faire la promotion de quelque chose qui est interdit. C'est la base. Et on veut faire la promotion de saines habitudes de vie.

Renée Amyot, présidente de la commission et conseillère du district de Limbour