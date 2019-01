Une historienne appelle à la prudence avant de retirer des monuments de personnages historiques controversés

« On ne peut pas effacer l’histoire, qu’elle soit positive ou négative », affirme Mme Blay.

Elle indique qu'on ne peut pas effacer la mémoire d’un pays et que d’oublier l’histoire ou la mettre de côté représente un danger.

« Il faut se rappeler notre histoire pour éviter de la répéter », ajoute-t-elle.

Mme Blay cite en exemple le nom du quartier Wolseley à Winnipeg qui tire son nom de l’officier britannique Garnet Wolseley, qui était venu prendre possession du Manitoba au nom du Canada.

« En venant prendre possession du Manitoba, il avait indiqué très clairement qu’il voulait s’emparer de [Louis] Riel », explique Jacqueline Blay, ajoutant que les écrits de Wolseley démontrent que l’officier avait très peu de respect pour le chef des Métis et du même coup, le peuple métis.

Elle admet cependant que la discussion sur cette question est nécessaire et importante.

« Qu’on enlève les statues ou qu’on les laisse, il va falloir expliquer pourquoi le geste a été posé », ajoute l’historienne.

Plus tôt cette semaine, le maire de Winnipeg, Brian Bowman, lançait le projet en ligne nommé « Redécouvrir Winnipeg » qui doit permettre de lancer des discussions sur la question de la représentation de l'histoire des Autochtones dans des lieux publics.

Cependant, un récent sondage de la firme Probe Research, commandé par CBC Manitoba, révèle que la question ne serait pas une priorité pour la population.

Seulement 39 % des Autochtones, Métis et Inuits manitobains interrogés pensent que le fait de supprimer des statues et de changer le nom des lieux qui commémorent les personnages historiques de l'histoire colonialiste du Canada devrait être considéré comme un aspect majeur de la réconciliation.

Méthodologie :

La collecte des données s’est déroulée du 28 octobre au 26 novembre 2018 à l'aide d’appels téléphoniques et d’un panel web auprès d'Autochtones, de Métis et d'Inuits du Manitoba de plus de 18 ans. Au total, 502 personnes ont répondu au sondage. Il est impossible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci.