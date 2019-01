Les libéraux de la C.-B. veulent limiter les dépenses d’alcool et de voyage à l’Assemblée législative

Dans une lettre au premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, les chefs de l'opposition officielle, Andrew Wilkinson et Mary Polak, proposent 20 actions concrètes et immédiates pour répondre aux préoccupations soulevées par le rapport Plecas .

Le président de l’Assemblée législative, Darryl Plecas, raconte dans un rapport publié le 21 janvier qu’il a été surpris de découvrir lors de son entrée en fonction des armoires remplies de bouteilles d’alcool de grande valeur, ou encore que des achats d’alcool dépassant 8000 dollars avaient été effectués en 2012 ou 2013, sans motif apparent.

Le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique, Andrew Wilkinson, et la leader parlementaire de l'opposition officielle, Mary Polak, proposent notamment de cesser les dépenses d’alcool avec l’argent public, à moins que ce soient des vins, des spiritueux et des bières de la Colombie-Britannique et qu’ils soient servis lors de cérémonies publiques.

Andrew Wilkinson et Mary Polak réitèrent leur demande d’interdire les voyages à l’étranger, sauf les voyages qui ont reçu l'autorisation du comité de gestion de l’Assemblée législative six semaines avant le départ, une proposition que le premier ministre John Horgan avait déjà refusée le 24 janvier.

M. Wilkinson et Mme Polak proposent que les voyages officiels soient suivis d’un rapport public mettant en avant le bénéfice pour les Britanno-Colombiens. Les remboursements réclamés par les participants des voyages, y compris les fonctionnaires, devraient être publiés sur le site Internet de l’Assemblée législative, selon eux.

Notre but est de pouvoir rendre des comptes à tous les Britanno-Colombiens et de nous assurer que l'argent des contribuables est bien dépensé. Andrew Wilkinson, chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique

En réponse aux allégations selon lesquelles le sergent d’armes et le greffier, Gary Lenz et Craig James, auraient demandé des pensions et des assurances vie de plusieurs centaines de milliers de dollars, Andrew Wilkinson et Mary Polak proposent de limiter drastiquement les salaires et les avantages sociaux liés aux fonctions de ces deux hauts fonctionnaires, pour qu’ils ne dépassent pas ceux d’un juge provincial.

Un délai supplémentaire

Le greffier et le sergent d’armes, suspendus depuis le 20 novembre, réfutent les accusations portées contre eux. Les leaders parlementaires leur demandent de présenter leur réponse à ces accusations avant le 7 février, alors qu'ils avaient précédemment fixé la date limite au 1er février.

En attendant, Andrew Wilkinson et Mary Polak suggèrent que l’uniforme du personnel de l’Assemblée législative soit mieux défini, modernisé et acheté uniquement chez des fournisseurs britanno-colombiens. Les deux dirigeants libéraux font référence à un élément du rapport Plecas où il est allégué que Gary Lenz et Craig James se seraient fait rembourser des costumes achetés au Royaume-Uni sous prétexte que ces vêtements étaient utiles à leur fonction.

Andrew Wilkinson et Mary Polak proposent aussi de revoir le système d’approbation des dépenses du personnel et des députés.