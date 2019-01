L'atelier La Fabrique de Tracadie a besoin d'aide

L'atelier La Fabrique a un besoin urgent de rénovations à son bâtiment. Depuis près de 40 ans, l'endroit est comme une deuxième famille pour des adultes handicapés intellectuellement.

Du lundi au vendredi, les participants s'y rendent pour effectuer des menus travaux.

On fait des croix, des croix pour les maisons funéraires de Caraquet et de Tracadie. Ça fait que ça tient [les participants] occupés , cite en exemple la directrice de l'atelier, Martina Godin.

La directrice de La Fabrique, Martina Godin (au centre), en compagnie de deux de ses employés, Thérèse Rousselle et Linda Sonier. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Les participants fabriquent aussi des décorations et ils tricotent et récupèrent des matières recyclables. Certains donnent également un coup de pouce à la préparation du dîner.

L'atelier La Fabrique a un besoin urgent de rénovations. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Mais le poids des années commence à se faire sentir sur le bâtiment. Les murs sont décrépits, la neige s'infiltre par endroits et il y a un sérieux problème d'isolation.

J'arrive le matin à 7 h pour réchauffer la place pour 8 h 30, puis je ferme la porte de mon bureau, puis mon calorifère, là après une heure, je peux m'asseoir dessus. C'est vieux puis ça chauffe pas.

Les toilettes ont aussi besoin de rénovations, particulièrement du côté des hommes.

Les toilettes des hommes et des femmes n'ont pas été rénovées depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Mon inquiétude c'est qu'ils tombent, que ça défonce , dit Martina Godin.

Le ministère du Développement social subventionne La Fabrique à la hauteur de 137 000 $ par année pour payer, entre autres, le salaire de cinq employés, les assurances et l'électricité. L'atelier compte également sur des dons d'entreprises et sur les profits de la vente d'un marché aux puces. Mais ce n'est pas assez pour payer des rénovations.

Je peux pas dire combien d'argent que ça nous prend, mais on a un urgent besoin , insiste-t-elle.

Motivation et valorisation

Les proches des participants sont inquiets eux aussi, car ils reconnaissent le rôle essentiel de l'organisme. Monica Gosselin possède une résidence pour personnes à besoins spéciaux à Sainte-Rose. Trois de ses résidents fréquentent régulièrement l'atelier La Fabrique, où ils se sentent valorisés.

Eux autres, c'est toute leur vie. Ils se lèvent le matin, ils vont travailler, ça leur donne un sentiment d'appartenance. Eux autres, ils se disent : "On a une paie le vendredi" et ils sont tous fiers de ça , indique-t-elle.

Les participants se sentent valorisés grâce aux petits travaux qu'ils effectuent à l'atelier La Fabrique. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Les participants reçoivent une petite allocation de 15 $ par semaine pour leur contribution.

La directrice, elle, lance un cri du coeur à la communauté. Martina Godin craint la fermeture définitive de l'atelier si rien n'est fait.

Ah, non, non, non, moi je voudrais pas y penser. J'essaye de ne pas y penser , lance-t-elle.

Entre-temps, elle promet de faire tout en son possible, avec son équipe, pour éviter ce scénario.