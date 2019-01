Un mois de janvier neigeux!

Le 16 janvier à 14 h 04 un premier éclair est enregistré dans le secteur Beauport à Québec. Le phénomène plutôt inusité qui a été observé par des citoyens dans la région.

Le frottement entre les gouttelettes d’eau et des particules de glace crée de l’électricité statique. Lorsque les charges positives et négatives se touchent, les éclairs et le tonnerre s’en suivent. La neige et la poudrerie font en sorte qu’il est rare de voir et d’entendre ce type d’orage en saison hivernale.

« Le système météorologique vigoureux a apporté des bourrasques de neige rendant la visibilité nulle pour l’ouest, le centre et l’est de la province. La région de la ville de Québec a même droit à un orage de neige dont les coups de foudre en ont surpris plusieurs », a indiqué Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada.

Les résidents de Québec ont vu tomber 118 centimètres de neige en janvier alors que la normale est de 72 centimètres à l’aéroport international Jean-Lesage. Au sol, il y a 79 centimètres de neige soit une vingtaine de plus que la normale de 53 à ce temps-ci de l’année.

« La deuxième moitié du mois a été très neigeuse : 77 cm du 16 au 31 janvier dépassant même la moyenne pour le mois complet », a précisé le météorologue.

Des températures près des normales

De jour, la moyenne des températures observée est -8,4°C, la normale est de -7,9°C.

Le refroidissement éolien a toutefois souvent laissé une sensation de froid beaucoup plus forte.

La nuit, la normale de -17,7°C a été dépassée pour une moyenne minimale de -18,2°C.

La journée la plus froide du mois a été le 17 janvier avec un maximum de -19,3°C et un minimum de -26,8°C.

À quoi ressemblera le mois de février?

« Les premiers jours de février s’annoncent relativement froids, mais un redoux est prévu pour la semaine prochaine, soit du 4 au 8 février. Cette hausse des températures pourrait vouloir dire des précipitations sous plusieurs formes. Par la suite, un retour à du temps froid est prévisible pour la deuxième semaine. La seconde moitié de février est difficilement prévisible », conclut Alexandre Parent.