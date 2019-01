Gazoduq : les maires de la MRC d'Abitibi veulent donner la chance au coureur

Sébastien D'Astous a exposé sa position au terme d'une réunion de la MRC.

M. D'Astous ne possède pas d'information à l'effet que des citoyens ou les élus soient réticents au projet.

Gazoduq a enclenché un processus de consultation et pour nous c'est important de participer à ces consultations , souligne M. D'Astous.

Questionné à savoir quelles seraient les retombées positives du projet sur la région, Sébastien D'Astous renvoie la balle au promoteur du projet. Je ne pense pas que ça soit à nous de dire quelles seraient les retombées, c'est plus à Gazoduq de défendre leur dossier et à nous le présenter de façon intéressante , clarifie le maire d'Amos.

Des craintes subsistent

Sébastien D'Astous croit que c'est à chaque municipalité de recenser les problématiques potentielles pour s'assurer que le tracé ne passerait pas par des zones qui pourraient être affectées, comme près des lacs ou des eskers.

Malgré tout, des craintes subsistent et les élus veulent connaître quelles seraient les mesures d'atténuation potentielles.