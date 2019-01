Mark Messier, Michel Goulet : 10 anciens joueurs de la LNH s’affronteront dans Charlevoix

Deux parties de hockey sous la formule Pro-Am seront présentées les 15 et 16 mars, à Baie-St-Paul et Clermont.

Les anciens défenseurs des Canadiens de Montréal Stéphane Quintal, Francis Bouillon, Mathieu Dandenault font aussi partie de la dizaine d’anciens hockeyeurs de la Ligue nationale qui ont confirmé leur présence à la Classique Hivernale Bauer.

Francis Bouillon Photo : Getty Images / Al Bello

Le réalisateur Ricardo Trogi et l'acteur Patrice Robitaille en plus de gens d’affaires de Québec et de Charlevoix chausseront aussi les patins pour amasser des fonds pour des organismes et des enfants dans le besoin de la grande région de Charlevoix.