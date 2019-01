Gala de la chanson de Caraquet : une « équipe du tonnerre »

Le directeur artistique, Serge Brideau, tête d'affiche du groupe Les hôtesses d'Hilaire, a su s'entourer de formateurs expérimentés : Lisa Leblanc, Marc Déry, Diane Losier, Éric Thériault, Léandre Bourgeois, Shanty Loiselle et Sébastien Charest.

Je ne sais pas si je vais leur montrer quelque chose, mais je vais essayer de les inspirer, explique Serge Brideau. J'ai fait le gala de la chanson deux fois, avec les Hôtesses d'Hilaire on a fait Granby, puis je suis déjà allé à Petite-Vallée dans Les rencontres qui chantent. J'ai travaillé avec plusieurs formateurs et les choses qui reviennent souvent ce sont l'écoute, la patience et l'ouverture d'esprit.

Il s'est donc entouré de personnes qui partagent sa vision des choses en matière de formation.

Geneviève Lanteigne, directrice générale du Festival acadien de Caraquet Photo : Radio-Canada

On est vraiment forts d'un bel historique et d'un beau parcours pour plusieurs artistes, affirme Geneviève Lanteigne, directrice générale du Festival acadien de Caraquet. On se disait que c'était le temps, peut-être, d'apporter un vent nouveau et de présenter une nouvelle équipe pour essayer d'amener le gala ailleurs aussi pour d'autres nouvelles expériences.

Les demi-finalistes et les finalistes vont donc profiter de précieux conseils dans leur préparation, qui va mener à la grande finale, le 8 août.

Le Petit gala, qui s'adresse aux enfants francophones de 6 à 13 ans des provinces atlantiques aura aussi lieu pour la deuxième année. Les ateliers de formations auront lieu du 2 au 4 août, jour de la grande finale.

Les enfants seront encadrés par Monique Poirier, porte-parole et directrice artistique et les membres de son équipe de formateurs.