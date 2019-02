Hamlet_director's cut : tout en forme

L'acteur Marc Beaupré tient tous les rôles dans Hamlet_director's cut : l'oncle, la mère, le spectre du père, Horatio et, bien sûr, Hamlet. On ne peut qu'imaginer ce que cela représente pour l'interprète sur scène. Un défi que le comédien relève haut la main. C'est d'ailleurs la grande force de ce spectacle, présenté au Théâtre français du Centre national des arts (CNA) jusqu'au 2 février.

Si Marc Beaupré joue très peu de sa voix pour chacun des personnages, sa gestuelle et surtout les projections tirées de ses mouvements sont éloquentes.

Marc Beaupré en train d'interpréter une scène tirée de Hamlet_director's cut. Photo : Benoit Beaupré

Le procédé est d’autant plus fort que le concepteur visuel, François Blouin, ne fait pas que reproduire le corps Marc Beaupré. Les projections sont ralenties, accélérées, démultipliées. De plus, en répétant en boucle une première projection, puis en ajoutant une seconde qui répond à la première, et en multipliant ainsi les couches, l’effet s'avère fort habile.

Le texte de Shakespeare, traduit par Jean Marc Dalpé, est ramené au strict minimum, qu’on pourrait résumer par : mon oncle a tué le roi, mon père, et séduit ma mère - ce qui permet à la pièce de tenir en une petite heure.

La technologie utilisée donne l'effet que plusieurs couches d'image différentes se superposent. Photo : Benoit Beaupré

Si on reste quelque peu sur sa faim, c’est peut-être parce que la pièce souffre de la comparaison avec les projets précédents du tandem Blouin-Beaupré, comme Caligula remix et L’Illiade, qui avaient une incroyable charge émotive qu’on ne retrouve pas dans ce Hamlet.

Il demeure que cette version du célèbre « être ou ne pas être » met en lumière des considérations comme le complexe d’Œdipe (Hamlet aurait-il tué son père pour séduire sa mère?) ou la folie (a-t-il imaginé tout ça ou non?), qui sont parfois noyées dans les traductions plus fidèles au texte original, nettement plus long.