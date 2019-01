Deux policiers français condamnés à sept ans de prison pour le viol d'une touriste canadienne

Les accusés, Antoine Quirin et Nicolas Redouane, membres de la prestigieuse Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police de Paris, étaient jugés depuis le 14 janvier dernier pour « viol en réunion ».

Tous deux passibles d’une peine de 20 ans de prison, la cour aura finalement décidé d’imposer 7 années de réclusion ferme à chacun des ex-policiers qui ont toujours nié les accusations portées contre eux.

Bien que les versions des faits qui ont été présentées au tribunal par la plaignante et les deux policiers étaient totalement opposées, le témoignage des policiers comportait des incohérences qui les ont visiblement discrédités aux yeux de la Cour.

La cour a été « convaincue » par « les déclarations constantes de la victime » et par « les éléments scientifiques et techniques », dont les expertises ADN et les analyses de la téléphonie, a expliqué le président de la cour d’assises, Stéphane Duchemin.

Les faits reprochés aux deux agents de police remontent à la nuit du 22 au 23 avril 2014. Les agents avaient amené Emily Spanton, une touriste canadienne, sur leur lieux de travail, soit au 36, Quai des Orfèvres, après avoir fait sa connaissance lors d'une d’une soirée bien arrosée.

Selon des témoins, quand Emily Spanton est entrée dans les locaux vers 0 h 40, en titubant, elle était joyeuse, alors qu'à 2 h , la touriste canadienne était en état de choc, effondrée.

Elle affirmait avoir été violée par les deux accusés et par un troisième homme qui n'a jamais été identifié lors des procédures judiciaires qui ont suivi.