Voici pourquoi Drake boude les Juno

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe du rappeur n'a pas soumis l'album de Drake à l'examen de l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement ( CARASCanadian Academy of Recording Arts and Sciences ), dont la date limite pour soumettre une candidature était le 9 novembre dernier. Pourtant, son plus récent album, Scorpion, est sorti à l’été.

Que faut-il donc en déduire? « C’est une question pour lui et son équipe », croit pour sa part le président-directeur général du CARASCanadian Academy of Recording Arts and Sciences , Allan Reid.

Mais pour la petite histoire, c’est que depuis son couronnement à titre de nouvel artiste de l'année en 2010, l’organisation des Juno aurait, selon le publiciste torontois Dalton Higgins, carrément boudé l’artiste.

Sur la scène musicale “urbaine” canadienne, on a toujours eu le sentiment que Drake avait été snobé à partir de la 40e cérémonie, en 2011 , a-t-il déclaré par courriel à Variety.

Cette année-là, même s’il était finaliste dans six catégories, l’interprète de Hotline Bling est reparti bredouille. En 2016, il était en lice pour cinq prix. Sans repartir les mains vides, il n’a reçu qu’un prix soulignant le rayonnement à l’international de son oeuvre.

Drake Photo : Getty Images / Photo by John Phillips

Dalton Higgins, qui est aussi auteur de la biographie de Drake Far From Over (Loin d'être terminé), a consacré un chapitre entier à Drake et aux Juno intitulé Juno Diss? (Un manque de respect des Juno?).

Il était le plus grand artiste de rap d'Amérique du Nord, sans parler du Canada, et n'avait rien gagné dans son pays d'origine. Cela ressemblait à une énorme gifle, à la fois pour lui et certaines autres entités puissantes du secteur de la musique canadienne. Dalton Higgins

Drake, dans son vidéoclip I'm Upset Photo : Drake/YouTube

Adapter son électorat

Mais pourquoi si peu d’amour pour Drake?

Un peu parce que les Juno avaient un peu de rattapage musical à faire.



Il fallait donc s'adapter à ce que la scène musicale offre, et à ce que le public écoute désormais. Simplement. Ça a aussi été le cas pour les Grammy et l'Académie nationale des arts et des sciences ( NARASAcadémie nationale des arts et des sciences ). Ainsi, la CARASCanadian Academy of Recording Arts and Sciences a dû s’efforcer d’atteindre des électeurs plus « urbains » et plus jeunes, des progrès qu'Higgins concède avoir vus ces dernières années.

Le leadership aux prix Juno d'aujourd'hui, par rapport à l'époque, est considérablement plus fort, et l’organisation se lie maintenant à des gens qui savent vraiment ce qui se fait sur la scène rap. Dalton Higgins

En attendant, on ne sait toujours pas si Drake se présentera au gala des Grammy à Los Angeles le 10 février prochain, où il est le deuxième artiste le plus nommé, dans sept catégories, dont les trois premiers prix : disque de l'année, album de l'année et chanson de l'année.

De son côté, l'organisation des Juno croise les doigts et espère que celui qui vante régulièrement son Toronto natal n'hésite pas à revenir au bercail... au moins le temps de la cérémonie des Juno en 2020.