Les acteurs économiques se réjouissent de la relance du Plan Nord

Plusieurs acteurs du développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec se réjouissent d'une éventuelle relance du Plan Nord. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, souhaite poursuivre le développement nordique et même l'accentuer, tout en allégeant le fardeau administratif des sociétés minières.

Il souhaite réduire les délais sans compromettre la protection de l'environnement, une volonté qui a tôt fait de plaire à de nombreux acteurs du milieu économique.

Pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Josée Méthot, directrice de l'Association minière du Québec

Josée Méthot, directrice de l'Association minière du Québec (AMQ), est particulièrement heureuse de voir que Québec veut réduire la bureaucratie. « J'en parle depuis longtemps », ajoute-t-elle.

Actuellement, les projets miniers nécessitent 660 permis et autorisations gouvernementales, un processus qui peut s'étirer sur une douzaine d'années.

Le ministre Julien souhaite soustraire environ 20 % de l'actuel processus administratif des minières.

C'est certainement un bel objectif et un pas dans la bonne direction. Il ne faut pas oublier non plus qu'au Québec, nous sommes assujettis à deux processus de réglementation, le provincial et le fédéral , rappelle Mme Méthot.

À Matagami, le directeur du développement économique, Daniel Cliche, croit que la province n'a qu'effleuré le potentiel de ce que le Plan Nord pourrait donner à la société québécoise.

Le Plan Nord n'aura comme seule limite celle que nous lui donnerons , lance-t-il.

Oui, il y a les mines, mais il y a aussi la forêt, de l'agriculture nordique qui se développe et de nombreuses communautés à développer , estime-t-il.

« Le Nord, c'est un incontournable » - Jean-Yves Poitras

À Val-d'Or, le commissaire industriel de la Corporation de développement industriel de Val-d'Or, Jean-Yves Poitras, croit que la région peut bénéficier d'un Plan Nord revigoré.

Les entrepreneurs doivent toutefois demeurer à l'affût de toutes les opportunités.

Présentement, on vit dans une région qui est pleine d'opportunités. Le moins beau côté est que notre implication dans le développement nordique est en train de faiblir , juge-t-il.

Jean-Yves Poitras, commissaire industriel à la Corporation de développement industriel de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Il faut s'assurer d'être aux premières loges pour conserver notre accessibilité et cette fameuse porte d'entrée là , soutient celui qui croit que ce n'est pas uniquement le travail des développeurs économiques.