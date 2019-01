Ingérence du privé : le lanceur d'alerte congédié a forcé le MAPAQ à bouger

Un texte d'Alexis Gacon et de Thomas Gerbet

Le ministère dit avoir fait le nécessaire suite aux révélations contenues dans les documents transmis par son employé Louis Robert, avant son congédiement. En 2017, le conseiller expert dans le secteur des grains avait osé dénoncer, à l'interne du MAPAQ, l'ingérence du privé dans la recherche publique sur l'utilisation des pesticides.

Insatisfait de l'écoute de son employeur, il s'était tourné vers Radio-Canada, transmettant des documents accablants sur la crise au Centre de recherche sur les grains (CEROM). Il a été congédié le 24 janvier dernier et deux de ses collègues sont suspendus.

Louis Robert, agronome. Photo : Radio-Canada

Le ministère nous a répondu au sujet de la crise au CÉROM : « De nombreuses attente ministérielles ont été signifiées au CÉROM pour l’année financière 2018-2019. Elles ont donné lieu à des actions en matière d’amélioration de la gouvernance, de la transparence, de la neutralité scientifique, de gestion des ressources humaines et de gestion des projets. »

Parmi ces attentes, présentées dans un document de 14 pages transmis à Radio-Canada, le MAPAQ demande au CÉROM une réorganisation de ses ressources humaines, reconnaissant « des problématiques », des « répercussions sur le climat de travail » et des « retards importants » sur les dépots de projets.

Dans une note interne précédente du MAPAQ, en mars 2018, on y lisait que le CÉROM était « une organisation contrôlée par des intérêts incompatibles avec l'intérêt public », son conseil d’administration était entièrement dominé par le privé.

Au coeur des nouvelles attentes formulées pour 2018-2019, le ministère demande la présence de deux représentants consultatifs du MAPAQ au sein du conseil d’administration du CÉROM et exige un code d’éthique de ses membres, afin que « les membres du CA départagent leur rôle d’administrateur du CÉROM du rôle qu’ils tiennent dans leur organisation respective ».

Par ailleurs, le MAPAQ demande que le CÉROM réalise des travaux de recherche pour minimiser l’usage des pesticides dans les cultures.

« Un dossier sensible »

Le ministre de l'Agriculture André Lamontagne fait face à une avalanche de réactions et aux partis d'opposition qui critiquent sa décision de renvoyer Louis Robert.

« [...] On m’a rencontré et on m’a fait état de recommandations, du processus, et puis quand on m’a expliqué les conséquences [le congédiement], j’ai fait confiance à mon équipe », a-t-il déclaré lors d'un point de presse.

À la question « Est-ce l'industrie qui a demandé son congédiement ? », le ministre a rétorqué « Pas de commentaires! ».

Sur sa page Facebook, il a été plus loquace :

À la lueur des faits qui m’ont été présentés, j’ai accordé toute ma confiance aux gestionnaires du Ministère. En aucun temps je n’ai moi-même demandé le congédiement de l’employé. André Lamontagne, sur Facebook

Selon lui, ce n’est « en aucun cas une mesure de représailles contre un lanceur d’alerte », puisque, selon lui, le gouvernement encourage l'existence de ces lanceurs d'alerte

Pour justifier le renvoi, il énumère l’historique du dossier,« sans rentrer dans les détails », notamment le fait que des employés ont fait l’objet d’une enquête sur la fuite de documents et que des rencontres ont été faites avec eux en présence de leurs représentants syndicaux.

André Lamontagne a par ailleurs reconnu mercredi avoir personnellement autorisé le congédiement du lanceur d'alerte Robert, à défaut de l'avoir demandé.

Québec solidaire demande sa réintégration

Émilise Lessard-Therrien, porte-parole de Québec solidaire en matière d'agriculture, vilipende la décision du MAPAQ.

C’est une situation inacceptable. [...] C’est un individu qui a sonné l’alerte et on le remercie en le congédiant.[...] Je souhaiterais que M. Lamontagne réintègre M. Robert dans ses fonctions et qu’il le compense pour les pertes encourues. Emilise Lessard-Therrien, porte-parole de Québec solidaire en matière d'agriculture

Pour le chef du parti libéral du Québec, Pierre Arcand, le dossier de Louis Robert dépasse le cadre du lanceur d’alerte.

« Il y a une ligne qui doit être tracée entre quelqu’un qui est lanceur d’alerte vs quelqu’un qui travaille contre son employeur. Il y aura surement dans ce dossier-là des griefs qui seront déposés. Il y aura des débats là-dessus. »