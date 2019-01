La configuration de 2 pistes à l'aéroport Pearson pose des risques d'accident

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada recommande des changements à la configuration de deux pistes parallèles rapprochées à l'aéroport le plus achalandé au pays.

Vingt-sept incursions sur piste sont survenues entre 2012 et 2017 qui ont eu lieu au même endroit à l'aéroport international Pearson de Toronto.

Lors de chacune des incursions, les avions qui atterrissaient ne se sont pas arrêtés, malgré les directives de sécurité, et se sont retrouvés sur la piste parallèle (en vert ci-dessous) réservée aux décollages.

Ces deux pistes parallèles sont utilisées simultanément lors des heures de pointe à Pearson.

Les avions utilisent des voies de circulation à sortie rapide, indiquées ici en rouge, pour se déplacer entre les pistes parallèles du « complexe sud » de l'aéroport international Pearson. Les deux pistes sont utilisées aux heures de pointe à l'aéroport. Photo : Bureau de la sécurité des transports

Entre juin 2012 et novembre 2017, aucune des 27 incursions n’a mené à une collision, mais selon le gestionnaire des opérations régionales en Ontario et des enquêtes aéronautiques du BST, Ewan Tasker, quelques-uns de ces cas ont été identifiés comme sérieux , où une collision aurait pu se produire, si les mesures de sécurité d’urgence n’avaient pas été déployées rapidement.

L’enquête a démontré que des compagnies aériennes régionales des États-Unis étaient impliquées dans la majorité des cas.

Le BST explique que la configuration des pistes parallèles du complexe sud sont uniques et inhabituelles comparativement aux autres grands aéroports en Amérique du Nord, en raison de la longueur de la piste servant aux atterrissages et de la courbe prononcée tout juste avant la ligne d’arrêt.

Pas de voie de circulation parallèle

Il n’y a pas de voies de circulation parallèle entre les deux pistes du complexe sud. Le BST recommande à l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) d’apporter des modifications pour en aménager une, étant donné qu’il y a l’espace nécessaire.

La voie de circulation parallèle permettrait aux aéronefs d’avoir le temps de décélérer et ensuite d’avoir le temps d’effectuer un virage à 90 degrés avant d’arriver à la ligne d’attente à plus faible vitesse. Jean-Marc Ledoux, gestionnaire régional, Enquêtes aéronautiques, BST

Le GTAA indique par voie de communiqué qu’il prend actuellement connaissance du rapport du BST et qu’il compte continuer d’apporter des améliorations pour garantir la continuité d’opérations sécuritaires .

Le GTAA a par ailleurs effectué une série de changements à l’aéroport depuis 2013, à la suite d’une enquête interne sur les incursions sur piste. Des améliorations ont notamment été faites à l’éclairage et la signalisation.

Le BST a présenté ses recommandations pour limiter le risque de collision sur des pistes de Pearson. Des modifications devraient être apportées à la configuration, selon les experts. pic.twitter.com/5eIlAcEQ9o — Marie-Hélène Ratel (@MHRatel) 31 janvier 2019

Le BST recommande aussi à NAV Canada (société privée en charge du contrôle sécuritaire du trafic aérien civil) de modifier ses directives sur les communications des contrôleurs afin que leurs directives attirent davantage l’attention des membres de l’équipage qui, selon ce que démontre l’enquête, étaient souvent distraits lors de l'atterrissage.

Des recommandations ont finalement été formulées au ministère des Transports du Canada et l’administration fédérale de l’aviation des États-Unis pour que les vérifications à effectuer après un atterrissage soient réalisées plus tard, lorsque l’aéronef ne se trouve plus sur les pistes parallèles rapprochées.