La mobilisation contre le « trou noir » de l'assurance-emploi se poursuit jeudi pour les syndiqués de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Après avoir occupé le bureau de circonscription du premier ministre Justin Trudeau mercredi, ils ont fait du piquetage devant les mêmes bureaux.

Ils seront accompagnés de collègues du conseil central du Montréal métropolitain de la CSNConfédération des syndicats nationaux . Il va y avoir beaucoup plus de monde , affirme le porte-parole de la CSNConfédération des syndicats nationaux , Luc Bessette.

Les protestations ont pour but de conscientiser la réalité régionale de l’assurance emploi dans l’est de la province.

[Le Gouvernement croit] qu’il y a des emplois disponibles et des chômeurs, donc qu’on devrait prendre ces gens-là et les faire occuper ces emplois-là. Guillaume Tremblay, président du conseil central de la CSN pour la Côte-Nord

Ce raisonnement ne peut pas s’appliquer à la grande superficie des régions comme la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie, explique le président du conseil central de la CSN pour la Côte-Nord, Guillaume Tremblay.

S’il y a des emplois de disponibles comme préposé aux bénéficiaires à Baie-Comeau et quelqu’un qui travaille dans l’industrie touristique à Tadoussac, pendant la période hivernale, il ne peut pas se déplacer soir et matin pour aller occuper cet emploi-là , ajoute-t-il.

Se retrouvant sans emploi et sans revenu une fois la saison touristique terminée, plusieurs travailleurs quitteront de façon définitive leur région pour la grande ville, où les offres d’emploi sont plus diversifiées, indique M. Tremblay.

Une famille qui vit le trou noir pendant quelques semaines, l’année d’après, [elle] ne voudra pas revivre ça. [Les gens qui vivent ça] vont regarder pour aller à l’extérieur, parce que ce n’est pas vivable. Guillaume Tremblay, président du conseil central de la CSN pour la Côte-Nord

Une modification aux critères d’accès à l’assurance-emploi pourrait éviter cet exode, croit la CSN. Elle revendique de faire passer le nombre d’heures minimales pour être admissible de 630 à 420, et d’augmenter le nombre de semaines de prestations, qui est présentement de 17 semaines, à 35 semaines.

Profiter de l’impulsion du moment

Les militants de la CSN disent profiter de l’année électorale en cours pour faire avancer leur cause. L’occupation des bureaux de circonscription de Justin Trudeau, qui a duré sept heures, mercredi, leur aura permis de « faire passer le message », espère Guillaume Tremblay. Ils n’ont toutefois pas atteint leur objectif initial de parler directement au premier ministre.

M. Tremblay convient qu’il y a eu des développements positifs dans les dernières années, comme l’investissement de 240 millions de dollars sur deux ans annoncés par le gouvernement fédéral dans son budget 2018-2019.