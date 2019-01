Trump assure que les discussions avec la Chine se passent bien

Les discussions entre les États-Unis et la Chine sur le commerce international se passent bien, a déclaré jeudi le président américain, Donald Trump, avant une rencontre avec un haut responsable chinois à la Maison-Blanche.

« Les principaux négociateurs chinois sur le commerce sont aux États-Unis pour rencontrer nos représentants. Les réunions se passent bien, avec de bonnes intentions et un bon esprit des deux côtés », a-t-il écrit dans un message publié sur Twitter.

« La Chine ne veut pas d'une hausse des droits de douane et elle a le sentiment qu'elle se portera beaucoup mieux si elle conclut un accord », a-t-il ajouté.

Les négociateurs, poursuit Donald Trump, qui doit recevoir ce jeudi le vice-premier ministre chinois Liu He à la Maison-Blanche, recherchent un accord qui ne laissera « RIEN de non résolu sur la table » avant la date limite du 1er mars.

Le président américain a cependant souligné qu'aucun accord définitif ne devrait être conclu avant sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping.

Selon le Wall Street Journal, les négociateurs chinois proposent que cette rencontre se déroule le mois prochain en Chine.

Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont repris mercredi pour deux jours à Washington en présence d'une délégation menée par Liu He, à un mois de la fin de la trêve décrétée par les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Il s'agit des discussions commerciales à plus haut niveau depuis que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping sont convenus début décembre, en marge du sommet du G20 à Buenos Aires, de ne pas imposer de droits de douane supplémentaires et de trouver un accord d'ici trois mois.