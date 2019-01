L'Ontario a la plus faible croissance du revenu au Canada depuis 2000

Durant la même période, le revenu médian augmentait annuellement de près de 0,5 % au Québec et d'environ 1 % à 2 % dans les provinces de l'Ouest, par exemple.

L'Ontario n'est plus la locomotive économique du Canada , commente le directeur du BRF, Peter Weltman.

Ces chiffres illustrent pourquoi nombre d'Ontariens se sentent pris au dépourvu. Peter Weltman, directeur de la responsibilité financière de l'Ontario

Inégalités de revenu

Le rapport ajoute ceci : les Ontariens à faible revenu ont de plus en plus de difficulté à améliorer leur sort, tandis que les mieux nantis sont de plus en plus nombreux à le rester.

Cela dit, M. Weltman ne fait pas de recommandations à l'Assemblée législative et refuse de commenter l'impact possible de l'annulation par le gouvernement de Doug Ford de la hausse d'impôt pour les mieux nantis qui était prévue sous l'ancien gouvernement libéral.

Pour lui, le rapport vise simplement à donner aux parlementaies une base de référence.

Le rapport du Bureau de la responsabilité financière conclut que l'inégalité salariale est devenue « statique » en Ontario. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

Selon le rapport, deux facteurs principaux expliquent la croissance plus faible en Ontario de 2000 à 2016 :

L'envolée du huard dans les années 2000 qui a nui aux exportations ontariennes;

La récession de 2008 qui a ravagé le secteur manufacturier de l'Ontario.

À ces problématiques s'ajoute entre autres une proportion accrue des emplois à temps partiel ou temporaires, cite l'étude.

