Surrey : un suspect en fuite, un agent du SkyTrain blessé par balle

Josh Harms, 27 ans, a été blessé par balle mercredi au moment où il patrouillait sur le quai de la station Scott Road à Surrey vers 16 h 20. Il a été transporté à l’hôpital, mais sa vie n’est pas en danger.

TransLink a rouvert la station tard mercredi soir.

La police a précisé qu'elle utilise des chiens pour retrouver le suspect qui est toujours en fuite et qu'elle a mis à contribution quelque 80 agents.

La GRC de Surrey a publié ses images du suspect qui aurait tiré sur un agent du Skytrain à la station Scott Road mercredi après-midi. Photo : GRC de Surrey

Le suspect est décrit comme un homme dans la vingtaine avec la peau foncée, qui porte une barbichette et une moustache et qui, la dernière fois qu’il a été aperçu, portait des vêtements foncés.

La police a demandé aux habitants de Surrey d’éviter deux secteurs, soit entre le boulevard King George et la 114e Avenue et entre les 124e et 125 Rues. Elle recommande aussi aux résidents de ces secteurs de laisser les lumières extérieures allumées, d’éviter de sortir et de verrouiller les portes. La police leur demande aussi de composer le 911 s’ils aperçoivent le suspect.