Le PLQ a fait des « erreurs », mais il n'y aura pas « d’autoflagellation », dit Arcand

Le Parti libéral a commis des « erreurs » lors de ses années au gouvernement, mais il n'est pas question pour autant de se livrer à une séance « d'autoflagellation », estime le chef libéral intérimaire Pierre Arcand. Dorénavant, « on va être à l'écoute des citoyens », assure-t-il.

M. Arcand cherchait ainsi à minimiser la portée d’une lettre invitant le parti à s’excuser pour la rigueur budgétaire dont il a fait preuve, et qui a circulé dans les cercles libéraux, selon ce qu’a révélé cette semaine Quebecor Media.

Interrogé jeudi par les journalistes avant le début du caucus présessionnel du parti, M. Arcand a reconnu qu’« il y a des gens, en effet, qui ont commencé à dire que le Parti libéral devrait être plus humble ».

Cette histoire a fait l’objet d’une « enquête interne », a-t-il dit en mêlée de presse, avant de se reprendre et d’utiliser plutôt l’expression « discussion interne ».

« C’est terminé pour nous. […] C’est un dossier qui est clos », a-t-il affirmé, avant de faire valoir que de tels débats sont monnaie courante dans tous les partis politiques.

Il n’y a rien de grave là-dedans. Les gens ont le droit de s’exprimer à l’intérieur de notre parti. Les gens ont le droit d’émettre des opinions. Pierre Arcand, chef du Parti libéral du Québec par intérim

« C’est tout à fait à fait normal. Ce qui est important dans un parti politique, c’est que tout le monde ait la discipline pour se rallier à la fin, et dire voici, c’est la position officielle du parti. Des opinions y en a toujours », a poursuivi le chef libéral par intérim.

« Dans ça, il suffit d’avoir un peu de mesures », a encore dit M. Arcand. « C’est-à-dire qu’on n’est pas dans le déni, en disant que notre formation politique n’a pas été parfaite. On a fait des erreurs, on n’a pas été à l’écoute des citoyens, possiblement, comme on aurait dû l’être. »

M. Arcand a cependant tenu à souligner du même souffle que le Parti libéral a « aussi fait des bonnes choses » sous la gouverne de Philippe Couillard.

Maintenant, est-ce qu’on a commis des erreurs? Sûrement, on en a commis. Sauf que de là à ce que j’appelle l’autoflagellation publique… Il n’y a pas un parti politique qui va le faire. Pierre Arcand, chef du Parti libéral du Québec par intérim

Plus de détails à venir.