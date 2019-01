La MRC de Coaticook s'attaque au problème d'accumulation compulsive

La MRC de Coaticook et le CIUSSS de l'Estrie-CHUS se sont entendus sur un protocole d'intervention lors de cas d'insalubrité et d'encombrement. Au cours des dernières années 35 cas ont été rapportés dans la MRC de Coaticook dont 10 cas d'accumulation morbide.

Ce besoin d'accumuler des objets de toutes sortes, ce n'est pas arrivé comme ça. Il y a un phénomène qui s'est installé et il y a autre chose qui est relié à ce phénomène. Il faut comprendre ce phénomène. Il faut regarder quelles mesures d'aide et d'accompagnement on peut mettre en place , explique la responsable du dossier dans le réseau de la santé, Marie-Josée Giraud.

Les situations d'encombrement et d'insalubrité morbide peuvent se présenter autant chez des personnes fonctionnelles dans leur vie, qui ont un réseau social et un travail, que chez des personnes isolées socialement qui ont peu ou pas de relations en dehors du travail, rappelle-t-elle.

La MRC de Coaticook accueille avec soulagement la mise en place de ce protocole qui clarifie le rôle de chacun des intervenants à commencer par celui des pompiers qui sont souvent les premiers à lever le drapeau rouge. Les intervenants se sentent souvent démunis devant la complexité de cette problématique, de là l'intérêt de tous les partenaires impliqués à collaborer.

C'est très dur d'intervenir. C'est dur pour les personnes qui font les interventions, mais c'est dur aussi pour les personnes qui vont donner l'alerte qu'il y a un cas dans un endroit précis. Souvent, c'est de la famille, des personnes proches , rappelle le responsable du dossier à la MRC de Coaticook et maire de Saint-Edwidge de Clifton, Bernard Marion.

Ce dernier rappelle qu'il est important de ne pas hésiter à faire un signalement lorsque l'on considère que la santé et l'intégrité d'autrui sont compromises. Il est possible de le faire auprès du département de prévention d'incendie de la MRC de Coaticook ou par l'accueil psychosocial du CIUSSS de l'Estrie-CHUS en composant le 819 849-9102 .

Des protocoles du genre sont déjà en place à Magog, Granby et d'autres villes, dont Sherbrooke, sont en discussion.