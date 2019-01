Des familles d'Ottawa dénoncent la violence dans les établissements de soins de longue durée

Plusieurs familles paient davantage pour que leurs proches soient protégés parce qu’ils sont inquiets , soutient Grace Welch, présidente du comité de mobilisation du Réseau des conseils familiaux de la région de Champlain (Champlain Region Family Council Network).

La négligence systémique des résidents dans les habitations de soins de longue durée doit cesser. Grace Welch, présidente du Réseau des conseils familiaux de la région de Champlain

Mme Welch mentionne qu’elle sait que certaines familles ont investi des sommes « considérables » pour embaucher des travailleurs pour protéger leurs proches, en plus du loyer habituel.

Mme Welch a fait cette affirmation mercredi lors du passage de la Coalition Santé Ontario (Ontario Health Coalition) à Ottawa alors que le groupe présentait son rapport sur la violence dans les résidences de soins de longue durée.

« Situation critique »

Selon le rapport intitulé « Situation critique », au moins 27 homicides ont eu lieu dans les logements de soins de longue durée de l’Ontario entre 2012 et 2016. Ces données sont proviennent du coroner de la province.

Les informations les plus récentes font état de 1580 incidents de violence entre des résidents en 2011 et de 3238 en 2016, c’est-à-dire plus du double en six ans.

Mme Welch, dont la mère réside dans une maison de soins de longue durée, souligne que la violence peut être commise dans les deux sens.

Je veux mettre l’accent sur le fait que des employés sont quotidiennement la cible de gestes abusifs. Ils se font frapper, donner des coups de pied et se font abuser par des résidents tout le temps , dit-elle.

Démence et pénurie de main-d’oeuvre

Les taux de démence, d’Alzheimer et d’autres maladies cognitives en croissance sont des facteurs dans l’augmentation de cas de violence dans ces résidences, disent des militants.

Selon la Coalition Santé Ontario, le manque de main-d’oeuvre dans ces établissements est aussi un facteur.

Nous n’avons pas les effectifs nécessaires pour tourner [les résidents] pour éviter les plaies de lit ou pour passer plus de temps à les nourrir , signale Al Dupuis, le coprésident de la Coalition. Des gens souffrent de négligence et je suis certain qu’il y a un niveau de frustration et de désespoir, donc les gens s’en prennent aux résidents et aux employés.

M. Dupuis et Mme Welch sont déçus que l’ancien gouvernement libéral de Kathleen Wynne n’ait pas adopté la Loi de 2017 sur le temps alloué aux soins, qui allait garantir un minimum de quatre heures de soins par jour à chaque résident.

Mme Welch soutient que malgré les efforts des employés de la soixantaine de résidences de soins de longue durée de la région, ils n’arrivent pas à respecter cet objectif.

Avec les informations de Laurie Fagan