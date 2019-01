Le concessionnaire John Deere de Sherbrooke détruit par les flammes

Le bâtiment de l'entreprise JLD-Laguë est situé sur la rue Queen dans le secteur Lennoxville. Vers 1 h 30, nos équipes ont été appelées pour une présence de fumée. À leur arrivée, il y avait des flammes apparentes et beaucoup de fumée. On parle d'un bâtiment commercial avec une bonne charge combustible, des tracteurs, des pneus, de l'équipement. Rapidement, on a dû faire un retrait parce que la structure est en acier et elle est devenue instable ; c'était dangereux pour nos équipes , explique le directeur adjoint aux opérations au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Daniel Gingras.

Vers 5 h jeudi, l'incendie était maîtrisé, mais les pompiers s'affairaient toujours à contrôler différents points chauds dans le bâtiment.

Le bâtiment est une perte totale. On évalue les dommages à 3 millions de dollars. Il y a eu beaucoup de chaleur. Comme le bâtiment est vaste, la chaleur s'est répandue rapidement.

Au total, 25 pompiers ont travaillé à éteindre l'incendie.

Pour l'instant, la cause de l'incendie est inconnue. Des enquêteurs sont sur place pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé.

La rue Queen demeure fermée à la circulation entre la rue College et le carrefour giratoire de la 410 pour une bonne partie de l'avant-midi.