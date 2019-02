Montez à bord pour vivre la plus grande migration humaine annuelle au monde

À l'approche du Nouvel An chinois, la gare de Pékin est ouverte toute la nuit. Janvier 2019. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Il est presque minuit à la gare de Pékin en ce dimanche de janvier. Dans les salles d’attente, on se croirait en plein jour, tellement il y a du monde.

Gare de Pékin, janvier 2019.

Des gens assommés de fatigue dorment accroupis, à même le sol. Une petite fille est assise, elle, sur le manteau de sa mère. Elle porte une jolie robe, elle est déjà prête pour les festivités. En attendant, elle trompe l’ennui les yeux rivés sur un téléphone intelligent, comme tant d’autres passagers.

Gare de Pékin, janvier 2019

Des trains d’une époque révolue en renfort

Plusieurs départs sont ajoutés en cette période de l’année pour s'assurer que tous arrivent à bon port. Quitte à remettre des véhicules démodés sur les rails. C’est le cas du train de 0 h 48 pour la ville de Chongqing, dans le centre de la Chine. Un long serpent vert olive qui carbure au charbon.

On se croirait dans un film d’époque. Rien à voir avec l’allure futuriste des TGV. Ni avec leur vitesse, d’ailleurs. Il faudra compter 28 heures de trajet pour arriver à destination.

Gare de Luoyang, janvier 2019

Une fois à bord, première préoccupation : trouver de la place pour les bagages. Et les cadeaux, aussi. Il s’agit souvent de mets destinés aux festins, bien emballés dans de grandes boîtes blanches en polystyrène ou des paquets rouge vif. Des agents donnent des directives, ils font déplacer les colis qui débordent des tablettes pour éviter qu’ils tombent sur les passagers.

Pékin, janvier 2019

L’intérieur est vétuste. Les banquettes sont dures. Un jeune homme et sa copine sont visiblement préoccupés. Ils expliquent qu’ils auraient préféré des couchettes. Mais ils ont trop attendu pour acheter leurs billets, la voiture-lit est pleine. À chaque arrêt, ils iront vérifier si des places se sont libérées.

Train Pékin-Chongqing. Janvier 2019

Eux au moins, ils ont un siège. Certains passagers sont assis sur leurs bagages. Et tous tentent de dormir tant bien que mal. Les néons de la voiture ne s’éteignent pas, même une fois le train parti. Une lumière crue enrobe l’habitacle.

Train de nuit, janvier 2019

4 h, arrêt à Shijiazhuang, la capitale de la province du Hebei. L’allée, déjà encombrée, le devient encore plus. Des passagers s’apprêtent à passer une ou deux heures debout. Ce sont surtout des jeunes; une bonne partie d’entre eux vont descendre à l’arrêt suivant.

Janvier 2019.

Convivialité malgré tout

C’est serré, c’est inconfortable, mais personne ne s’énerve, en tout cas pas dans notre voiture. Même quand il faut un peu pousser ici et là un passager assis dans l’allée pour circuler. Est-ce en raison de l’esprit des Fêtes ou de l’habitude à voyager dans de telles conditions?

Seuls les pleurs d’un bébé viennent troubler l’ambiance. Ceux qui restent réveillés en pleine nuit consultent leur téléphone ou font un brin de jasette avec leurs voisins. Des rires fusent, un peu en sourdine, comme pour ne pas déranger les autres.

6 h 30 dans le train Pékin-Chongqing. Janvier 2019.

Dès 6 h, la faim commence à se faire sentir, ça bouge sur les banquettes. Et il est clair que bien des passagers sont habitués aux longues distances. Ils sont venus avec leurs victuailles et leurs gamelles, ou ils ont acheté de la nourriture à l’arrêt précédent. Certains ont même apporté de la vaisselle : on entend des couverts et des verres tinter dans le fond de la voiture.

Janvier 2019

Petit problème : l’eau chaude fournie par un vieux chauffe-eau n’est pas encore prête au début du petit déjeuner. Deux heures plus tard, un passager viendra annoncer à la ronde qu’elle l’est enfin. On peut prendre le thé. Des voisins se versent une boisson un peu plus corsée. Et plus ils boivent, plus ils se mettent à parler fort. Ils ont droit à des regards obliques, ou amusés.

À 9 h, le jour est levé depuis longtemps, mais le train traverse des paysages gris, gracieuseté des centrales thermiques qui fonctionnent au charbon. Nous sommes dans la région minière de Jiaozuo, dans la province du Henan. Il se dit que Mao a déjà cité le dur labeur des mineurs en exemple.

Janvier 2019

Janvier 2019.

La journée s’annonce longue. Il n’y a pas grand distraction dans le train. Une mère ouvre un manuel pour faire réviser son fils. Il rechigne un peu, mais il n’a pas le choix.

En Chine, il y a des devoirs même en vacances et encore plus quand l'enfant n'a pas réussi ses examens avant les Fêtes.

Janvier 2019

La réussite scolaire est une obsession au pays, le moyen d'accéder à une vie meilleure.

La mère et le fils, concentrés sur un passage de leur lecture, sont issus d’un milieu modeste, voire pauvre. Leurs vêtements sont élimés, leurs bagages minces. Ils font partie des migrants, ces Chinois qui ont quitté leur coin de pays pour travailler dans les grandes villes; souvent pour garder les enfants des autres, pour faire des ménages, ou encore pour travailler dans la construction ou dans les usines. Ils ont beaucoup contribué à l’essor économique de la Chine. Et ils sont nombreux, dans ce train à destination de Chongqing.

Janvier 2019.

Le seul retour au bercail de l’année

Pour bien des Chinois, les vacances du Nouvel An lunaire - la Fête du Printemps, Chun Jie, fête la plus importante du pays-, représentent la seule occasion de retourner chez eux dans l’année. C’est le cas de M. Wen. Il est chef de chantier à Pékin. Il est parti pour Chongqing quelques jours plus tôt que d’habitude cette année, car il veut faire la connaissance de sa nouvelle petite-fille avant qu’elle ait 100 jours.

Janvier 2019

Il affirme, comme d’autres passagers, qu’il y a nettement moins de monde dans ce genre de train qu’il y a cinq ans. Avec l'émergence rapide d'une classe moyenne, de plus en plus de Chinois préfèrent le TGV ou l’avion. Sans oublier ceux qui prennent le volant, attirés par l’amélioration des routes du pays.

M. Wen se réjouit que pour les Fêtes, les passagers moins riches aient accès à des trains abordables. Il nous explique qu'un billet pour ce train est trois fois voire quatre fois moins cher que celui du TGV.

Nous le quittons à Luoyang, où nous descendons après 12 heures de voyage. Lui, il a encore 16 heures de train. Mais le large sourire qu’il nous adresse nous laisse croire qu’il ne s’en fait pas, heureux à la perspective de trouver sa famille, agrandie, au bout de son long périple.