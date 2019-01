Venezuela : Guaido a besoin de l'armée pour renverser Maduro

Le soutien de l'armée vénézuélienne est « crucial » pour parvenir à renverser du pouvoir le président Nicolas Maduro, a écrit le président autoproclamé Juan Guaido dans une tribune publiée mercredi par le New York Times.

M. Guaido a indiqué que des réunions secrètes ont eu lieu avec des membres des forces de sécurité et assuré que la plupart de ses interlocuteurs ont été d'accord pour affirmer que le statu quo au Venezuela ne pouvait plus continuer.

Le retrait du soutien de l'armée à M. Maduro est crucial pour permettre un changement de gouvernement. Juan Guaido

« La majorité de ceux en uniforme sont d'accord que les tourments actuels dans le pays sont intenables », écrit-il.



« La transition aura besoin du soutien des principaux contingents militaires. Nous avons eu des entretiens secrets avec des membres des forces armées et des forces de sécurité », poursuit-il.



La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a tweeté le lien de la tribune de M. Guaido avec le message: « L'Amérique se range du côté du peuple du Venezuela. »



En tant que chef du Parlement, Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela la semaine dernière, affirmant que la réélection de Nicolas Maduro était illégitime.



Il a aussitôt reçu le soutien de plusieurs pays, dont celui des États-Unis et de son président Donald Trump, avec lequel il s'est entretenu par téléphone mercredi.



Dans la journée, à Caracas, des milliers d'opposants menés par Juan Guaido ont manifesté pour convaincre l'armée de tourner le dos au président Maduro.



Ce dernier accuse M. Guaido d'être « une marionnette des étrangers (gringos) ».



La pression diplomatique des États-Unis se fait chaque jour plus insistante : premiers à accepter Juan Guaido comme président, ils martèlent que « toutes les options sont sur la table », y compris une intervention militaire.