Des Autochtones réclament une réduction du nombre de navires dans la mer des Salish

La nation Lummi veut un moratoire sur tout ce qui cause du stress aux espèces de la mer Salish (saumons & épaulards). Elle demande qu’il n’y ait plus de trafic maritime des pétroliers ou de projets qui y sont associés et une étude complète des impacts @UBCIC @cathmckenna #icicb pic.twitter.com/9NznYjO7zF