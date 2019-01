Le déménagement de la CSDM approuvé

Cette entente offre un maximum de flexibilité avec possibilité de sous-louer en tout temps, ajoute la CSDM.

« De plus, le coût de maintien et d’exploitation d’un bâtiment administratif de la taille requise par la CSDM varierait entre 2,8 millions de dollars et 3,9 millions de dollars, soit à peu près l’équivalent du coût de location en usufruit », ajoute la CSDM.

La convention d’usufruit nous procure aussi un maximum de flexibilité en ce qui a trait à nos choix futurs. Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM

Ce déménagement à court terme dans des espaces locatifs était la seule approche envisageable, selon la CSDM qui avance l’argument de la sécurité du personnel.

À la mi-janvier Radio-Canada révélait que la CSDM allait payer en moyenne 5 millions de dollars par année pour louer, à long terme, un bâtiment au coin des rues Viau et Sherbrooke, à l'est du stade olympique. On annonçait également que le transfert des 766 employés du centre administratif allait avoir lieu le plus vite possible pour protéger leur santé.

La Commission scolaire de Montréal compte 114 000 élèves et 17 000 employés, repartis dans 191 établissements.