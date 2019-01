L'Université d'Ottawa lance une étude sur la santé mentale en milieu de travail

Selon le directeur du projet de recherche et professeur en comportement et santé au travail, Laurent Lapierre, on parle de plus en plus de santé mentale. D'ailleurs, la Commission de la santé mentale du Canada estime que 20 % des Canadiens d'âge adulte vont, chaque année, vivre un trouble de santé mentale .

Malgré les campagnes positives sur l'importance de parler de santé mentale, la stigmatisation dans tous les milieux continue d'exister. Les campagnes comme Bell cause pour la cause sont importantes, mais c'est loin d'être assez , résume M. Lapierre.

Selon lui, la stigmatisation empêche les travailleurs aux prises avec des troubles de santé mentale d'aller chercher de l'aide. Plusieurs des employés qui vivent avec de tels troubles hésitent à en parler de peur des réactions négatives de la part du patron, de la part des collègues , explique le chercheur.

Il faut donner des ressources à ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, souligne M. Lapierre. Pour éviter que les employés ne gardent le silence par peur de représailles, il encourage les gestionnaires à établir une atmosphère qui permettra à leurs employés de se sentir à l'aise d'en parler.

On peut voir la divulgation volontaire [...] comme étant le point de départ pour recevoir le soutien nécessaire, les accommodations qui vont permettre à l'employé de continuer à contribuer. Laurent Lapierre, directeur du projet de recherche et professeur en comportement et santé au travail à l'Université d'Ottawa

L'étude

L'étude est financée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada. Elle s'échelonnera sur cinq ans et comportera trois phases.

Plusieurs témoignages seront recueillis et analysés dans le cadre de la première phase. Le but est d'identifier les facteurs qui encouragent une personne à divulguer des détails sur sa santé mentale.

Ensuite, les chercheurs évalueront les statistiques de sondages menés auprès de centaines d'organismes concernant les facteurs identifiés.

La dernière phase de la recherche consiste en la création d'un programme de formation pour les gestionnaires qui voudront adapter leur environnement de travail.

Concrètement, les gestionnaires seront appelés à faire preuve de flexibilité, que ce soit au niveau des horaires, de la répartition des tâches et du lieu de travail.

Avec les informations de Jérôme Bergeron