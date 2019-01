Les libéraux se tiennent à carreau

Il y a deux écoles de pensée au sein du caucus libéral. Certains prônent une réaction rapide à l’actualité et une présence médiatique soutenue. Quelques députés estiment ainsi qu’une opposition officielle qui se respecte devrait avoir des dents et les montrer.

Mais d’autres, plus nombreux, pensent exactement le contraire et estiment que chaque sortie publique, du moins pour l’instant, dessert mal le parti usé par 10 années de pouvoir.

Le chef Pierre Arcand est de cet avis et croit que le parti gagnerait à se tenir à carreau au cours de la session. Il fera valoir au caucus qu’en cette période où le gouvernement de François Legault jouit d’une lune de miel avec la population, l’opposition officielle gagnerait à miser sur une posture collaborative plutôt que combative.

Surtout que le parti ressort très amoché des dernières élections. Les libéraux en sont encore à contempler le succès de la CAQ avec un peu de jalousie.

Pour encourager ses troupes, Pierre Arcand répète une anecdote que lui a racontée récemment Jean Charest, lors d’un lunch.

L’ancien premier ministre épiloguait sur son entrée en politique fédérale en 1984 et le bonheur qu’éprouvaient les députés conservateurs qui avaient réussi à chasser les libéraux après presque 20 ans de pouvoir. « Nous avions l’impression au lever du jour que nous étions la meilleure invention après le pain tranché et le soir, au coucher, nous nous trouvions encore plus merveilleux que le matin », se rappelait-il.

Mais cet état de grâce, de conclure l’ancien premier ministre Charest, n’a duré qu’un an.

L’anecdote a joué dans l’élaboration de la stratégie libérale, dont les artisans sont convaincus que ce ne sera pas toujours facile pour la CAQ. Mais d’ici là, le défi de Pierre Arcand est de garder son équipe unie et, surtout, motivée.

L’hyperactif Gaétan Barrette s’ennuie, Christine St-Pierre aussi. Chez les nouveaux, Marwah Rizqy ne laisse personne indifférent au caucus. Son ambition dévorante en laisse quelques-uns perplexes. Et discrètement, en marge du caucus, Dominique Anglade et André Fortin tâtent leurs appuis pour une éventuelle campagne à la direction.

Course à la direction en 2021

Dans les rangs libéraux, une certitude : il n’y aura pas de course à la direction en 2019, et peut-être pas en 2020. L’idée d’attendre jusqu’au printemps 2021 fait son chemin.

À l’heure actuelle, le Parti libéral du Québec n’a pas la cote et, selon nos sources, des efforts ont été faits pour tenter de trouver une candidature de prestige à l’extérieur du parti. Mais le résultat a été mitigé.

On pense donc que le temps pourrait faire son œuvre et qu’il fera peut-être pâlir l’étoile de la CAQ. Ainsi, les libéraux pourraient remonter dans les sondages et se rendre plus attrayants quand viendra le temps de recruter une candidature vedette pour diriger le parti.

Comme le dit l’adage, qui se tient à carreau n’est jamais capot.

Martine Biron est analyste politique au bureau de Radio-Canada à l'Assemblée nationale