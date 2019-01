Des recherches toujours en cours pour retrouver un cavalier de C.-B.

Des bûcherons ont repéré le cheval lundi aux alentours de midi et des éleveurs du coin l’ont attrapé, puis identifié.

Ben Tyner, originaire de l’État du Wyoming, travaille dans un élevage de bétail dans la région de Merritt. L’homme de 32 ans a été vu la dernière fois samedi après-midi.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) estime que personne ne sait quand il s’est aventuré avec son cheval dans l’arrière-pays.

« Nous ignorons tout de ses déplacements. Nous avons beaucoup de difficulté à trouver des pistes à cause de la faune et de la flore présentes dans la région et des autres troupeaux de chevaux sauvages », explique l'agente Tracy Dunsmore.

Plus d’une demi-douzaine d’équipes de recherche et de sauvetage de la vallée du Fraser et du Nord de l’Okanagan participent aux recherches. Des chiens policiers, des motoneiges, des drones et des hélicoptères sont également déployés.

« Nous sommes un peu à un point mort », estime cependant Jennifer Stahn, de l’équipe de recherche et de sauvetage de Kamloops.

Des membres de la famille de Ben Tyner sont également sur le terrain pour appuyer les recherches.