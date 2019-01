Caucus de la CAQ à Gatineau : des propriétaires d'armes à feu manifestent contre le registre

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), entre 175 et 200 personnes ont pris part au rassemblement pacifique devant l'hôtel Hilton Lac-Leamy, où sont réunis les élus de la CAQ. Des résidents de Montréal, des Laurentides et de l'Est-du-Québec sont parmi ceux qui se sont déplacés pour se faire entendre.

L'un des coorganisateurs de la manifestation, Daniel Larocque, a affirmé que le registre est inefficace et que les 7,2 millions de dollars dépensés par Québec jusqu'à maintenant pour l'enregistrement des armes d'épaule ne protégeront pas les citoyens.

Nous, les chasseurs, on croit sincèrement que cette dépense n'est pas mise à la bonne place , a-t-il fait valoir. Elle est inutile, ça n'aidera pas la cause à la violence et au potentiel criminel.

Certains des manifestants tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des messages tels que Non au registre. Oui aux soins de santé mentale et Tous contre le registre .

M. Larocque et ses coorganisateurs demandent une rencontre avec un représentant du gouvernement pour discuter de leur point de vue. Ils veulent que les troupes caquistes annulent la création du registre.

Daniel Larocque croit qu'il est injuste que la loi soit différente d'une province à l'autre. Photo : Radio-Canada

Legault invite les chasseurs à s'enregistrer

Les propriétaires d'armes à feu avaient jusqu'au mardi 29 janvier pour s'enregistrer gratuitement. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 500 $ à 5000 $ s'ils se font prendre avec une arme qui ne figure pas au registre.

En journée mercredi, avant la manifestation, le premier ministre François Legault a dit qu'il ne fera pas marche arrière. Il a personnellement invité les chasseurs à enregistrer leurs armes, tout en rappelant que la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, a annoncé certains compromis.

Cette dernière a notamment fait savoir, la semaine dernière, que son gouvernement entend modifier la Loi sur l'immatriculation des armes à feu pour éliminer certains « irritants », comme l'obligation pour les propriétaires de mesure le canon de leurs armes.

J'invite tout le monde à s'inscrire. Ça ne fait pas mal, ça ne coûte rien. François Legault, premier ministre du Québec

Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pour quelle raison, qui ont pensé qu'on reculerait , a-t-il lancé. Geneviève a fait certains compromis, qui sont nouveaux, mais quelqu'un qui se fait prendre avec une arme qui n'est pas enregistrée va avoir une pénalité.

Avec les informations d'Antoine Trépanier