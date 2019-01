Un hiver plus enneigé à Québec, mais rien à voir avec 2008

Les résidents de Québec qui ont l'impression de passer leur temps à pelleter ces jours-ci n'ont pas tout à fait tort. Les précipitations de neige qu'a reçues la capitale depuis le début de l'hiver sont plus importantes et fréquentes que par les années passées. Le record de 558 cm de neige atteint en 2008 devrait toutefois tenir bon.

« C'est un hiver qui est neigeux à répétition, avec un petit peu plus de neige que la moyenne, mais rien de comparable à 2008 », affirme le membre du conseil exécutif responsable du ramassage de la neige à la Ville de Québec, Jérémie Ernould.

Le conseiller municipal mentionne qu’il est tombé environ 200 cm de neige depuis le début de l’hiver, soit une trentaine de plus que la moyenne de 170 cm enregistrée à pareille date au cours des 6 dernières années. On est encore loin, dit-il, des quelque 240 cm de neige qui étaient tombés sur Québec au 30 janvier 2008.

« Il nous resterait encore 40 cm à aller chercher et ce qui est important de se rappeler, c’est que le gros des précipitations, en 2008, est arrivé en février et en mars. On a eu 100 cm de plus que les moyennes au cours de ces deux mois-là », relativise M. Ernould.

Environnement Canada n’a pas la même méthode de calcul des précipitations de neige que la Ville de Québec. Selon l’agence gouvernementale, il est tombé 222 cm de neige sur la capitale depuis de début de l’hiver, comparativement à 254 cm à pareille date en 2008.

Il est tombé environ 200 cm de neige sur Québec depuis le début de l'hiver. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Des terrains qui débordent

Depuis le début de l’hiver, la Ville de Québec a procédé à plusieurs opérations de déneigement. Dans certains quartiers résidentiels, la quantité de neige soufflée sur les terrains privés lors de ces opérations est à ce point importante qu’on a parfois du mal à apercevoir les habitations depuis la rue.

Des citoyens commencent d’ailleurs à se demander où mettre toute cette neige. Ils demandent à la Ville de venir en enlever une partie.

Jérémie Ernould explique que les opérateurs d’équipement de déneigement ne peuvent souffler la neige à moins de deux mètres des résidences. Ils doivent également s’assurer de maintenir une distance sécuritaire avec les fils électriques.

Des résidents demandent à la Ville de Québec de ramasser une partie de la neige ayant été soufflée sur leur terrain. Photo : Radio-Canada

Lorsque le terrain a atteint sa capacité maximale, des opérateurs de véhicules « flottants » viennent enlever une partie de la neige.

Quand la neige commence à débouler de chaque bord, si ça tombe dans la rue ou dans l'entrée, à ce moment-là, c'est considéré que le terrain ne peut plus recevoir de neige. Jérémie Ernould, responsable des travaux publics à la Ville de Québec

Jérémie Ernould précise que ce type d’opération s’effectue au cas par cas, la neige ne s’accumulant pas au même rythme d’un terrain à l’autre en raison, notamment, du dénivelé ou de l’exposition au vent.

Nettoyage devancé

Normalement, le nettoyage des terrains privés s’effectue principalement vers la fin de l’hiver. Les chutes de neige hâtives du mois de novembre et l’absence d’épisode de redoux prolongé risquent toutefois d’obliger la Ville à s’y prendre plus tôt cette année.

« Quand il y a un redoux, ça fait en sorte que la neige sur les terrains diminue. Là, actuellement, ça n’a pas été le cas. Donc, éventuellement, il y des endroits qui vont commencer à être ramassés. »

La Ville de Québec a mené plusieurs opérations de déneigement depuis le début de l'hiver. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Réserve

La quantité de neige tombée depuis le début de l’hiver a beau être plus élevée que la moyenne à Québec, il est encore trop tôt pour dire si la municipalité va dépasser son budget annuel dédié au déneigement, lequel s’élève à environ 45 millions de dollars.

Wendy Whittom, conseillère en communications à la Ville de Québec, rappelle que les budgets sont octroyés sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre.

Même si les précipitations ont été plus importantes en janvier, rien ne garantit qu’elles le seront au cours des derniers mois d’hiver ni l’automne prochain.

En 2018, le dépassement du budget de déneigement a atteint 8,5 millions de dollars. La municipalité dispose d’une réserve de 20 millions pour faire face à ce genre de situation.

Avec les informations d’Alexandra Duval