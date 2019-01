La fréquence à laquelle les commerçants lui demandent de montrer les pièces d’identité de Grainger, son chien-guide, a atteint des sommets dernièrement, estime Georgia Pike.

Elle dit qu’il est possible qu’on lui demande plusieurs fois par jour de montrer l’une des pièces d’identification de Grainger ou des siennes, qui prouvent qu’elle est aveugle.

Des gens se tournent vers Internet pour acheter des harnais ou des vestes afin de faire passer leur chien pour un chien d'assistance. Photo : CBC / Ashley Burke

« On peut me le demander de plus en plus souvent, parfois dans des endroits que j’ai déjà fréquentés plus d’une vingtaine de fois », lance-t-elle. « Cela arrive à l’épicerie, au cinéma, dans des centres récréatifs. Une fois, différents gardiens de sécurité dans un centre commercial m’ont approché à plusieurs reprises lors de la même visite pour me demander des pièces d'identité ».

En plus de trouver ces demandes exaspérantes, l’étudiante estime qu’elles briment son indépendance durement acquise.

Grâce à mon chien Grainger, je peux me déplacer seule et à mon aise, mais cette multiplication de demandes pour que je montre ses pièces d’identité me rappelle constamment que je suis différente. Georgia Pike

Un manque d’éducation populaire

Pour sa part, le directeur général de BC and Alberta Guide Dogs, William Thornton, trouve surprenant que Georgia Pike se fasse demander aussi souvent si son chien est réellement un chien guide.

Les propriétaires de chien-guide doivent se munir d'une carte d'identité fournie par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Il croit toutefois que l’augmentation de chiens de service ou de chiens-guides qui n’en sont pas réellement nuit à la qualité de vie des personnes qui en ont besoin.

Récemment, deux personnes ont eu des ennuis avec des commerces de Vancouver qui les ont empêchés d’entrer avec leur chien-guide, relate William Thornton­.

« Dans ces cas, notre organisme fait ce qu’il peut pour éduquer les commerçants. S’il y a un incident qui nous a rapporté, nous allons voir le commerce en question et nous expliquons à ses employés la différence entre un “faux” chien de service et un vrai chien-guide », explique-t-il.

Car il y a beaucoup d’abus sur ce front, estime William Thornton, puisque les gens ont accès à de fausses vestes et à des pièces d’identité frauduleuses en ligne.

Puisque ces chiens ne sont pas entraînés à ces fins, ils peuvent mal se comporter, donnant une mauvaise réputation aux chiens-guide qui eux ont une formation extensive.

« Je veux que les personnes qui agissent de la sorte comprennent que c’est moi et des gens qui ont besoin de ces animaux qui écopent, en fin de compte », rappelle Georgia Pike.

Georgia Pike estime qu'elle perd son indépendance quand elle doit sans cesse prouver que son chien-guide est un chien légitime. Photo : Radio-Canada

Les contrevenants s’exposent à une amende allant jusqu’à 3000 $ en vertu de la Loi sur les chiens-guides et chiens de service de la Colombie-Britannique.

Un chien guide est considéré comme une extension de la personne et donc permis là où des animaux ne seraient pas permis.