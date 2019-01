Les petites maisons seront d'une superficie équivalente à celle de logements de quatre ou cinq pièces. Elles seront construites par l'entreprise Maison Nordique de La Sarre.

Voici de quoi auront l'air les petites maisons construites par Maison Nordique. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le prix oscillera entre 250 000 et 270 000 $ et les acheteurs devront avoir un revenu familial maximal de 130 000 $ par année. On voulait créer des maisons qui vont être à coût abordable pour que les gens puissent avoir une première maison, par exemple , explique le directeur des ventes de l'entreprise, Vincent Frigon.

Quand on va recruter des gens partout et même à l'extérieur de la région, et même à l'international, il faut avoir de la place pour les loger. Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or

Selon la Corporation de développement industriel de Val-d'Or, il manquerait plus de 900 habitations à Val-d'Or pour accueillir des citoyens qui occuperaient les postes vacants. 80 % de nos futurs besoins, c'est une main-d'œuvre qu'on qualifie de « base », explique le commissaire industriel, Jean-Yves Poitras. Ce sont des gens qui ont des salaires plus modestes, mais qui ont le droit quand même d'avoir accès à la propriété.

Le maire lance un appel aux entreprises privées

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, a profité de la conférence de presse sur le projet de la rue Sévigny pour réclamer une participation accrue du secteur privé à ce qu'il nomme La corvée habitation .

Je l'ai dit et je le redis, je m'explique mal la frilosité des investisseurs dans ce contexte. Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or

Il souligne qu'entre 1984 et 1989, il y avait 365 unités de logement par année, en moyenne, qui étaient construites à Val-d'Or, alors qu'en 2017 et 2018, il y en a eu en moyenne 124. Pourtant, il y a une demande, les taux d'intérêt sont plus bas (qu'entre 1984 et 1989) et le risque est diminué , s'exclame-t-il.

Le maire estime qu'il faudrait que 250 nouvelles habitations soient construites par année pour rattraper le retard .

D'autres projets

Les organismes publics vont poursuivre leurs efforts afin d'agir de manière complémentaire au secteur privé, souligne M. Corbeil, notamment en développant des secteurs moins prisés par les promoteurs privés.

Jean-Yves Poitras, commissaire industriel à la Corporation de développement industriel de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

On veut qu'il y ait un mouvement qui s'enclenche, on veut prêcher par l'exemple, renchérit Jean-Yves Poitras. On veut aller dans des secteurs où on pense qu'il y a un besoin, puis où c'est peut-être moins intéressant d'être pionnier.

La Ville et la corporation de développement industriel travaillent sur d'autres projets, dont la construction de quatre immeubles de 16 logements sur la rue Giguère, et le prolongement de la rue Louise-Lemay, afin d'y développer un nouveau projet résidentiel.