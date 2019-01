Des syndiqués de l’est du Québec occupent le bureau de Justin Trudeau

Selon le président du Conseil central CSN de la Côte-Nord, Guillaume Tremblay, les syndiqués veulent profiter de l'approche de la campagne électorale canadienne pour revendiquer des améliorations au régime de l'assurance-emploi.

L’idée c’est de pouvoir parler à monsieur Trudeau et de pouvoir lui faire un portrait des enjeux qui touchent nos régions respectives dans ce dossier-là. Guillaume Tremblay, président du Conseil central CSN de la Côte-Nord

La CSN fait valoir que les règles de l'assurance-emploi accélèrent la dévitalisation des petites localités en région.

Tranquillement pas vite on voit nos gens quitter la région parce que notre économie est saisonnière (...) On ne peut pas continuer de voir vider les régions parce que les gens ne sont pas capables de gagner leur vie décemment. Nancy Legendre, présidente du Conseil central CSN au Bas-Saint-Laurent

Toujours selon la CSN, un « trou noir » sans revenu affecte les régions entre 5 et 18 semaines par année et plonge de plus en plus de familles dans la pauvreté.

C’est dur pour quelqu’un d’être capable de joindre les deux bouts quand il travaille pis qu’il gagne un tel salaire. Guillaume Tremblay, président du Conseil central CSN de la Côte-Nord

La douzaine de syndiqués, présente depuis 10 h 30 en matinée, continue à occuper les lieux dans l'attente d'un avis d'éviction émis par le Service de police de la Ville de Montréal.