Des éducatrices sous-payées et mal reconnues en Nouvelle-Écosse

Selon cette étude du Centre canadien de politiques alternatives, 67 % des éducateurs de la petite enfance en Nouvelle-Écosse jugent que leur salaire ne reflète pas la qualité de leur travail, et à peine 22 % estiment que leur rémunération est équitable.

Le salaire moyen des répondants, incluant ceux qui n’ont pas de diplôme d’études postsecondaires dans le domaine, s’élève à 16,50 $ l’heure.

La directrice du Centre canadien de politiques alternatives, Christine Saulnier, prône de meilleures conditions salariales pour l'ensemble de ces travailleurs.

L’institut de recherche recommande que le taux horaire des éducateurs soit relevé à la moyenne canadienne (en 2016) de 18,10 $, ou encore qu’il soit élevé à 19,52 $ l’heure pour représenter 60 % du taux horaire moyen des enseignants de la Nouvelle-Écosse.

Selon Statistique Canada, les éducateurs de la petite enfance en Nouvelle-Écosse étaient les moins bien payés au pays en 2016.

Zach Churchill, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, affirme que ce n’est plus le cas. Il indique que le plancher salarial pour les éducateurs et éducatrices diplômés est passé à 17,50 $ l’heure il y a deux ans, et le salaire d’entrée moyen pour les diplômés à 18,75 $ l’heure.

Dans le secteur francophone de la région d’Halifax, le salaire d’entrée pour les éducatrices et éducateurs diplômés se situe à 19,10 $ l’heure.

Problème de perception

Les auteurs de l’étude font par ailleurs état d’un problème de perception envers les éducatrices qui, écrivent-ils, sont plus que de simples gardiennes d’enfants . Le domaine en est un fait de travailleurs éduqués et hautement spécialisés, disent-ils. Ils recommandent une campagne pour contrecarrer les idées fausses envers la profession.

Enfin, ils exhortent le gouvernement provincial à consacrer 3 % de son budget total à l’éducation de la petite enfance, ce qui représente deux fois plus que les sommes actuelles.

Avec les informations d’Olivier Lefebvre