Bouillonnement d’idées entre producteurs bioalimentaires gaspésiens

Une trentaine de personnes ont participé à une journée de maillage bioalimentaire. Le but était de provoquer des rencontres, de faire connaître des produits, mais aussi de faire circuler les idées.

Anna Nathalie Gasse et le producteur d'algues Stéphane Maddix Albert jugent ces rencontres de type speed dating très productives.

Il y a aussi de nouveaux partenaires. Ça me permet de rencontrer des gens de ma région que je n’ai jamais rencontrés , commente Anna Nathalie Gasse.

Une trentaine de producteurs ont participé aux échanges. Photo : Radio-Canada

Stéphane Maddix Albert apprécie le fait de pouvoir échanger des idées.

Souvent, on a le même genre de problématiques, les mêmes idées de développement. C’est de trouver des manières de mettre en commun ou de travailler ensemble. Stéphane Maddix Albert, producteur d'algues

Le domaine bioalimentaire haut-gaspésien est en pleine effervescence. Photo : Radio-Canada

En plus de provoquer des rencontres entre les gens d'affaires, cette journée visait à mieux faire connaître le domaine bioalimentaire en pleine effervescence en Haute-Gaspésie, selon Johanne Michaud, directrice générale de Gaspésie gourmande.

Dans le feu roulant du quotidien, on n’a pas toujours du temps de rencontrer nos acheteurs et nos fournisseurs , explique-t-elle. Aujourd’hui, il y a plusieurs rendez-vous qui se font. C’est important d’appuyer nos entreprises dans la commercialisation de leurs produits et de permettre aux acheteurs de mieux connaître ce que peuvent offrir ces entreprises-là.

Cette journée est issue du Plan de développement de la zone agricole de la Haute-Gaspésie.

Selon des données du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) de 2017, les revenus agricoles bruts de la Haute-Gaspésie étaient de plus de 2 millions de dollars.

