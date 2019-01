Accueillir les élèves à l’école tous les matins : la mission d’un jeune de 15 ans

Joël Guimond, un élève de 10e année, part un peu plus tôt tous les matins simplement pour accueillir les autres élèves de l'école Étoile de l'Acadie, à Rogersville. Son objectif : les saluer et les aider à bien commencer la journée.

Beau temps, mauvais temps, Joël Guimond veut mettre du soleil dans la vie de ses camarades. Pour ce faire, il les accueille et les salue tous les matins à la porte de l’école.

Je fais ça depuis le mois de septembre et ça se passe bien, raconte-t-il. Au début de l’année, le monde me disait moins “allo”. Maintenant, tout le monde me dit “allo” et tous les jeunes me font des high five.

Il a même cessé de prendre l’autobus afin d’arriver plus tôt que les autres élèves. Sa mère le conduit chaque jour à l’école.

La direction de l’école avait déjà l’habitude d’accueillir les élèves, explique le directeur adjoint de l’école Étoile de l’Acadie, Shawn Richard.

La direction avait déjà l'habitude d'accueillir les élèves, mais Joël s'est porté volontaire pour l’accompagner. Il m’a dit [qu’il voulait] faire ça avec moi jusqu’à la fin de l’année et peut-être même jusqu’à la fin de la 12e année. Joël n’a pas manqué une journée depuis.

C'est Joël qui a lui-même proposé d'accompagner le directeur adjoint de l'école, Shawn Richard. Photo : Radio-Canada

Son initiative a eu un grand impact sur l'intégration des nouveaux élèves.

On a fusionné deux écoles , souligne Shawn Richard. Pour les jeunes du primaire c'est tout un nouvel environnement, mais le fait de voir des grands qui sont là pour eux, à qui ils peuvent donner un high five, un sourire, ils se sentent bien de venir à l'école.

J'aime donner des high five et des fois je lui demande s'il peut venir dans notre classe, des fois il vient, des fois il ne vient pas , dit un autre élève, Félix Richard.

Félix Richard apprécie l'initiative de Joël Guimond. Photo : Radio-Canada

Quand tu vois Joël le matin, c'est juste dire comme : “okay ya quelqu'un qui care about ton matin”. Carly Thériault, une autre élève

Surtout les matins que ça va mal des fois, c'est le fun, c'est important d'avoir quelqu'un comme ça , ajoute Carly Thériault, une autre élève.

Beaucoup de monde dit que je fais leur journée et ça, ça fait ma journée à moi , conclut l’adolescent de 15 ans. Il compte continuer jusqu’à l’obtention de son diplôme et espère que d’autres élèves prendront sa relève.

D’après un reportage de Camille Bourdeau