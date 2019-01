Nouvelle direction au MTQ-AT : les infrastructures routières doivent être améliorées

Philippe Lemire croit que les routes ne sont pas que de simples infrastructures, mais des voies de communication. C'est de cette façon qu'il s'est exprimé lorsqu'est venu le temps de définir sa vision des choses en tant que nouveau directeur régional.

Celui qui est entré en poste en décembre remplace l'ancien directeur, Yves Coutu, qui était en poste depuis 14 ans.

Philippe Lemire n'aura pas exactement les mêmes fonctions que son prédécesseur.

On a eu un projet de transformation organisationnelle et on a ajouté deux directeurs, un qui prend en charge l'exploitation et un pour les relations avec le milieu. Ça va me permettre de dégager et de jouer un rôle de planification, un rôle plus stratégique , affirme-t-il.

L'état des structures doit être amélioré

L'état des structures du réseau routier de l'Abitibi-Témiscamingue, autant les structures du territoire municipal que celles des routes principales, doit être amélioré, de l'aveu du directeur.

Selon les données du MTQ de 2017, sur le réseau supérieur, 57 % des structures sont en bon état dans la région, contre 75,4 % au Québec. La situation est pire sur le réseau municipal, alors que seulement 29 % des ponts sont en bon état, contre 57 % au Québec.

Présentement, on a tellement à faire au niveau des structures que c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Philippe Lemire, directeur du MTQ-AT

On veut remettre à niveau les structures et pallier au déficit d'entretien, faire le rattrapage qu'on a à faire avec le reste de la province, mais ça va s'échelonner sur plusieurs années , prévient Philippe Lemire.

Les voies de dépassement de la route 117 sont aussi dans les cartons. Des cinq voies annoncées originellement en 2012 par les libéraux, deux ont été réalisées. Les trois autres voies de dépassement ont été confirmées en janvier 2018. L'une d'entre elles doit se faire à Cadillac, alors que les deux autres doivent être situées à la hauteur de la rivière Bousquet et de l'intersection de la mine Doyon.

Des défis de pénurie de main-d'oeuvre

L'ancien directeur général du bureau de la coordination du Nord-du-Québec estime qu'il a de bons défis sur les bras.

Il veut notamment réduire les effets de la pénurie de main-d'oeuvre. Nous avons de la difficulté à mettre en oeuvre les projets que nous voulons en raison de la difficulté à recruter des ingénieurs et des techniciens , explique-t-il.

Il estime que son ministère a les fonds pour réaliser plusieurs projets, mais que le nombre de travailleurs est insuffisant.