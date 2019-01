Charlie Grégoire-Labbé coupable d’homicide involontaire

Les événements en question se sont produits au bar Le Tonneau en avril 2016. Charlie Grégoire-Labbé, qui avait alors 23 ans, a frappé à la tête André Beaulieu, un homme de 52 ans, qui a alors chuté et subi un traumatisme crânien.

André Beaulieu est mort des suites de ses blessures quelques semaines plus tard.

Un témoignage « incohérent »

La juge dans le dossier, Vicky Lapierre, a indiqué que des enregistrements vidéo de l'événement étaient incompatibles avec le témoignage de l'accusé. Elle estime également que Charlie Grégoire-Labbé n'était pas sincère et que son discours était incohérent, invraisemblable et non crédible.

Selon elle, la poursuite a réussi à prouver hors de tout doute que les gestes de Charlie Grégoire-Labbé avaient bien causé la mort de la victime. Le procureur responsable du dossier, Marc Bérubé, s'est dit satisfait du verdict.

On est moralement convaincu, et ce, depuis le début, que monsieur est coupable, donc on a réussi à établir sa culpabilité et faire en sorte d’écarter sa défense de légitime défense qui ne tenait pas la route. Marc Bérubé, procureur aux poursuites criminelles et pénales

Marc Bérubé, procureur au poursuites criminelles et pénales, aurait voulu que Charlie Grégoire-Labbé soit incarcéré dès l'annonce de sa culpabilité. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Un rapport Gladue demandé

La défense n'a pas encore décidé si elle porterait la décision en appel.

Malgré le plaidoyer de la couronne, qui demandait qu'il soit incarcéré immédiatement, la juge a décidé que M. Grégoire-Labbé pourrait demeurer en liberté jusqu'aux observations sur la peine, qui auront lieu le 10 mai.

Des rapports devront être rédigés afin d'aider la juge à décider de la peine, explique l'avocat de la défense Yves Langlois. L’un de ces documents sera un rapport Gladue, qui contient l’histoire d’un Autochtone à partir de son enfance et qui a pour but de déterminer une peine appropriée en fonction de ses antécédents.

Il faut tenir compte de ces facteurs-là parce qu’apparemment, il y a trop de personnes des Premières nations qui ont été incarcérées. Il faut tenir compte des facteurs historiques. Yves Langlois, avocat de la défense

L'avocat de la défense, Yves Langlois, ne sait pas encore s'il portera ou non la cause en appel. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Même si Charlie Grégoire-Labbé demeurera en liberté en attendant de recevoir sa peine, il devra toutefois respecter plusieurs conditions.

D’après les informations de Djavan Habel-Thurton