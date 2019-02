Des chercheurs en génétique veulent créer une vache qui rote moins pour sauver la planète

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’élevage de bétail contribue à 14,5 % des GES. De ce nombre, la majeure partie provient des vaches lorsque celles-ci ruminent.

Plus précisément, on estime qu’une vache émet entre 80 et 120 kilos de méthane par an. Toujours selon la FAO, la demande mondiale pour les produits d’origine animale devrait augmenter de 70 % d’ici 2050.

Des scientifiques tentent donc de créer une nouvelle race de vache qui sera moins nuisible à l’environnement.

Pour ce faire, une immense cueillette de données est en cours grâce à un partenariat entre l’Université de Guelph, l’Université de l’Alberta ainsi que des chercheurs en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Danemark.

En utilisant la génomique (l’étude des génomes), les scientifiques veulent comprendre l’architecture génétique de la production de méthane des vaches.

Il y a des variations entre les bêtes. Avec la même quantité de nourriture, une vache pourrait produire plus de méthane qu’une autre. […] C’est donc possible de faire de la sélection génétique pour avoir une vache qui produit autant de lait, qui est en santé et fertile, mais sans ses impacts environnementaux négatifs , explique la responsable du programme à l’Université de Guelph, Christine Baes.

C’est potentiellement le plus grand programme de la sorte au monde. Christine Baes, Université de Guelph

Comment mesure-t-on le méthane?

Chacune des 150 vaches du centre de recherche d’Elora est munie d’une petite puce électronique à l’oreille.

Ce dispositif sert à identifier le bovin pour la cueillette d’une foule de données, allant de son comportement aux éléments nutritifs de son lait en passant par sa génétique.

Dans le cas du méthane, la vache entre sa tête dans une machine Greenfeed . À l’intérieur, de la nourriture attrayante attend la bête. Pendant que cette dernière se régale, l’appareil mesure les émissions de méthane.

La machine "Greenfeed", qui mesure le méthane. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

La machine identifie la vache grâce à la puce à son oreille, ce qui lui permet d’attribuer les quantités calculées à une vache en particulier.

Selon les semaines, les vaches sélectionnées feront plusieurs tests par jour.

Une vache entre sa tête dans la machine "Greenfeed", qui permet de mesurer ses émissions de méthane. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Pièges à éviter

Les chercheurs doivent éviter de se pencher sur une seule caractéristique génétique qui explique la production de méthane et s’assurer de prendre une multitude de données en compte.

Si on veut élever une race de vache autour d’un trait particulier, les autres traits vont se détériorer, et c’est ce qu’on ne veut pas , précise Mme Baes.

Bien qu’un des objectifs de la recherche est d’élever des vaches meilleures pour l’environnement, on tente aussi de rendre la bête de sorte qu'elle produise davantage et mieux.

On cherche à trouver les parties du génome qui ont la plus grande influence sur les caractéristiques qui nous intéressent, mais ce qu’on veut, c’est que le tout évolue dans le bon sens pour la production [laitière] au Canada et dans le monde , indique un doctorant en génétique animale à l’Université de Guelph qui travaille sur le projet, Adrien Butty.

Le centre de recherche d’Elora de l’Université de Guelph, construit au coût de 25 millions de dollars, a ouvert ses portes en 2015.

Le programme de recherche sur les vaches s’y poursuivra au moins au cours des dix-huit prochains mois.