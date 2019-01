José François : l'importance des équipes interdisciplinaires en santé primaire

À ce titre, sa priorité est de finaliser le plan provincial des services de santé primaire, ce vaste pan du domaine de la santé qui regroupe médecins de famille, infirmières-praticiennes, infirmières de la santé publique, organismes communautaires et aides de soins à domicile.

« Moi, mes zones d’intérêt, c’est de développer des équipes interdisciplinaires pour l’offre de services en soins primaires », indique le Dr François.

Quand il pense aux nombreuses problématiques de santé qui touchent la population, telles que les maladies chroniques ou la santé mentale, il constate que « ce sont des choses qui demandent du travail d'équipe, alors en soins primaires on vise vraiment à développer des mesures pour bien appuyer la population », poursuit-il.

Le Manitoba fait des avancées quant à l’offre de soins intégrés pour les problèmes de santé mentale, dit-il. José François aimerait aussi améliorer les systèmes d’évaluation de la qualité des soins, pour pouvoir mieux se pencher sur la qualité des services offerts.

Il continuera en outre à se pencher sur la pénurie de médecins au Manitoba, et surtout sur leur distribution à travers la province.

Avant d'accepter ce nouveau mandat au sein de Shared Health/Soins communs, le Dr François a été pendant cinq ans à la tête de la médecine familiale à l’Office régional de la santé de Winnipeg. Il dirigeait au même moment le département de médecine familiale de l'Université du Manitoba, poste qui vient d'être renouvelé pour cinq autres années.

La dimension francophone

Les nouvelles fonctions de José François lui donnent une place privilégiée pour avoir une vision globale des services en français dans la province.

« Ce qui est bien, c’est que dans ce nouveau rôle provincial, on peut croiser un peu les frontières des régies régionales. On peut voir que les francophones migrent entre différents offices régionaux, en particulier [celui de] Winnipeg et Santé Sud » explique-t-il.

Ainsi, ajoute le médecin, « on peut faire de la planification qui tient compte de la population, plutôt que des frontières [des offices régionaux] ».

Malgré ses fonctions d’administrateur, José François veut continuer à pratiquer la médecine familiale comme il le fait depuis 20 ans, notamment au Centre de santé Saint-Boniface, pour garder « les pieds sur terre », lance-t-il.