Le comité de sauvegarde de l'église Saint-Jérôme accuse la Fabrique d’inertie

La Fabrique refuse toujours de reconnaître le comité, selon le président de ce dernier, Paul Gauthier, même si le groupe a pris l’initiative de faire livrer du mazout pour chauffer l’église cet hiver.

Des membres du comité de sauvegarde de l'église Saint-Jérôme Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On a recueilli des sous pour chauffer l’église et on n’a même pas le droit d’y accéder , déplore M. Gauthier. On a des projets et on veut des gens qui sont capables d’aller [faire des évaluations].

On veut que les gens soient au courant que nous autres, on essaie de trouver des solutions et on trouve que c’est pas bien reçu à l’autre bout. Paul Gauthier, président du comité de sauvegarde de l’église Saint-Jérôme

Le comité propose des solutions à court terme pour économiser, dont le chauffage à la biomasse et l’installation de serveurs informatiques qui permettrait de chauffer en partie l’église. L’installation de serres verticales qui dégageraient de la chaleur fait aussi partie des plans.

Dans un communiqué, le comité avance que la Fabrique refuse de s’impliquer activement dans la revalorisation de l’église.

Une clôture empêche l'accès à l'église depuis octobre. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le président de la Fabrique, Michel Barriault, affirme au contraire que des démarches sont en cours, mais qu’elles sont confidentielles.

C’est comme si le monde avait l’impression qu’on dormait sur la switch [et qu’on attendait] qu’il nous arrive un miracle , ironise M. Barriault.

On travaille, on essaie de trouver des partenaires pour que l’église soit conservée. Michel Barriault, président de la fabrique de la paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie

Selon Michel Barriault, les projets proposés par le comité de sauvegarde ne seraient pas nécessairement réalisables à court terme.

Par ailleurs, le comité convoque la population à une assemblée le mardi 12 février à 19 h, à l’hôtel de ville, pour faire rapport de ses démarches.

Le comité entend aussi demander une rencontre avec l’archevêque Denis Grondin.