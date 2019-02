Akwesasne : demandes d’appel des opposants à l’entente avec Ottawa

Le Conseil Mohawk d'Akwesasne devra attendre avant d'accepter les 240 millions de dollars offerts par Ottawa pour régler une dispute territoriale vieille de 130 ans, jusqu'à ce qu'un certain nombre d'appels soient entendus par le tribunal.

Cinq résidents d'Akwesasne ont soumis une demande d’appel à la Cour de justice Mohawk d'Akwesasne à propos du référendum tenu en décembre, lors duquel près de 80 % des 2197 électeurs ont approuvé les dispositions de l’entente sur la revendication de Dundee.

L’entente de règlement stipule qu’en échange du versement d’une somme de près de 240 millions de dollars par le gouvernement du Canada, les résidents de la réserve mohawk d'Akwesasne abandonneront leurs revendications sur une étendue d'environ 8000 hectares.

Le Conseil mohawk d'Akwesasne affirme que le gouvernement fédéral avait acheté illégalement ces terres en 1888.

L'un des requérants, Steven Thompson, a publié une déclaration sur Facebook au sujet de sa demande pour en appeler de son vote, parce qu’il estime que lui et plusieurs autres personnes de sa communauté ont été induits en erreur, malavisés et mal informés dans le but de voter en faveur de la proposition.

« J’ai été amené à croire par les membres de ma communauté et dirigeants élus du conseil que je faisais le bon choix en raison de l’information biaisée et malavisée que l’on m’a fournie », a-t-il écrit.

« Les dossiers d'information étaient accompagnés de dépliants et de publications sur les réseaux sociaux affichant des photos de personnes que je voyais comme des modèles et des collègues, qui encourageaient les gens à voter oui.

Cela cause un parti pris injuste, parce qu’il n’y avait aucun dépliant inclus [dans les trousses] qui relatait le point de vue de ceux qui appuyaient le camp du non et ce que cela signifie que d’être perdu quand tu vois ta terre vendue », a-t-il dit.

Quatre autres requérants

Le grand chef du Conseil Mohawk d'Akwesasne, Abram Benedict. Photo : CBC / CBC

Scott Peters, Ronald M. Sunday, Virginia M. Johnson et Karla Ransom ont aussi rempli des demandes d’appel pendant la période autorisée de contestation judiciaire à la suite du référendum.

Le responsable de la cour de justice d’Akwesasne, Cheryl Jacobs, a dit que chaque demande possédait un volume considérable d’informations et que chaque dossier est en train d’être étudié.

À ce jour, la cour a seulement annoncé que l’appel formulé par Scott Peters fera l'objet d'une audience complète.

« Nous nous attendons à des décisions concernant les quatre autres demandes d’appel dans les prochains jours, [à savoir] si oui ou non il y aura la tenue d’audiences », a déclaré le grand chef du Conseil Mohawk d'Akwesasne, Abram Benedict.

« Je suis confiant que le processus va se dérouler [dans le bon ordre] et que la Cour de justice Mohawk d'Akwesasne prendra la décision nécessaire, puis nous répondrons en conséquence, au besoin », a ajouté Abram Benedict.

Une longue démarche

En 1981, le Conseil a revendiqué ces terres en vertu de la Politique sur les revendications particulières du Canada. Photo : CBC

Les terres visées par ces revendications sont connues sous le nom de « Dundee Lands » (Township of Dundee), mais renvoient historiquement à Tsi: karístisere.

Au début de 1812, des colons non autochtones ont signé des baux de location sur ces terres, avec les dirigeants de la communauté.

Après une enquête fédérale menée en 1887 sur ces contrats, le surintendant général des Affaires indiennes a proposé aux Autochtones de renoncer à leurs intérêts sur ces terres, et un accord a été signé le 16 février 1888.

En 1981, le Conseil Mohawk d'Akwesasne a réclamé la restitution d'environ 8000 hectares de terres le long de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans la portion la plus à l’ouest de la province de Québec : les « Dundee Lands ».

En avril 2015, Ottawa a offert aux habitants de la réserve 239 808 436 $ à titre de compensation finale et entière de leurs revendications, avec la possibilité d'acheter jusqu'à 7400 hectares de terrain à des vendeurs consentants.

Le territoire de la réserve mohawk d’Akwesasne s’étend sur deux provinces canadiennes, le Québec et l’Ontario, ainsi que sur l’État de New York.

Avec les informations de Jessica Deer