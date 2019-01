Se rassembler pour mieux partager les solutions

Le but de l'activité annuelle est de réseauter et de partager des solutions à des obstacles rencontrés.

Il a été question de la gestion des outils numériques pour de plus petites organisations.

À lire aussi : Le Pôle d'économie sociale Abitibi-Témiscamingue change de nom

Le Groupe ÉCOcitoyen et le MA, musée d'art sont deux organismes qui essaient la plateforme memboGO pour gérer leur base de données et automatiser les communications et les paiements en ligne, notamment.

Isabelle Jacob, agente de communications à l'Espace entrepreneuriat collectif Abitibi-Témiscamingue, explique le défi qu'apporte la gestion des membres.

Toute cette gestion-là, d'abord, vient nous casser la tête, parce que bon, il y a eu un renouvellement, on veut aussi avoir une vie associative qui est dynamique. On veut les interpeller pour des activités, on veut que s'ils veulent s'impliquer comme bénévoles, ils puissent le faire. Et il y a aussi toutes les autres tâches qui font en sorte que ton organisation est saine, donc les campagnes de financement ou des événements comme des formations, des rassemblements , énumère-t-elle.

L'Espace entrepreneuriat collectif Abitibi-Témiscamingue est la nouvelle appellation du Pôle d'économie sociale Abitibi-Témiscamingue.