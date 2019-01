Le Pôle d'économie sociale Abitibi-Témiscamingue change de nom

L'organisme à but non lucratif existe depuis plus de 20 ans.

Le logo du nouvel Espace d'entrepreneuriat collectif Photo : gracieuseté

L'Espace entrepreneuriat collectif Abitibi-Témiscamingue travaille avec les entreprises qui répondent à des besoins de la communauté.

Parmi ses membres, ont retrouve le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or, le service de garde Le Vol du Colibri à Rouyn-Noranda, le Festival des Guitares du Monde en Abitib-Témiscamingue et la Petite boutique d'Amos.

Selon la présidente Louiselle Luneau, la démarche derrière la nouvelle identité vise à mieux faire connaître l'économie sociale.